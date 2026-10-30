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पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या करने वाले पति को जेल, जानें पूरा मामला

रोहतास सासाराम कोर्ट ( ETV Bharat )

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में पत्नी की हत्या के एक मामले में सासाराम की अदालत ने बेहद अहम फैसला सुनाया है. फोन पर किसी से बात करने को लेकर पत्नी पर शक करना एक पति को इतना भारी पड़ा कि, उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी.

करीब चार साल पुराने इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले से एक मासूम बेटी को मां से हमेशा के लिए दूर करने वाले आरोपी को सजा मिली है.