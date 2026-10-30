पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या करने वाले पति को जेल, जानें पूरा मामला
रोहतास के सासाराम कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. रिपोर्ट-
Published : October 30, 2026 at 4:12 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में पत्नी की हत्या के एक मामले में सासाराम की अदालत ने बेहद अहम फैसला सुनाया है. फोन पर किसी से बात करने को लेकर पत्नी पर शक करना एक पति को इतना भारी पड़ा कि, उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी.
करीब चार साल पुराने इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले से एक मासूम बेटी को मां से हमेशा के लिए दूर करने वाले आरोपी को सजा मिली है.
क्या है पूरा मामला?
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी चंद्र विकास ने बताया कि, यह पूरा मामला रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र का है. मृतका झारखंड के जपला की रहने वाली थी. उसकी शादी साल 2020 में बिहार के रोहतास में हुई थी. शादी के दो साल बाद ही 18 फरवरी 2022 को आरोपी पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
चरित्र पर संदेह और कट्टे से हमला
घटना के समय पत्नी फोन पर किसी से बातचीत कर रही थी. इसी बात को लेकर पति अचानक नाराज हो गया. उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ और गुस्से में आकर उसने अवैध देसी कट्टे से सिर में गोली मार दी. सिर में गोली लगने के कारण महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस हत्याकांड की सबसे अहम बात यह रही कि आरोपी के खिलाफ पुलिस को सूचना देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना सगा पिता था.
बेटे की इस खौफनाक करतूत के बाद पिता ने ही पुलिस को तुरंत घटना की जानकारी दी थी. उन्होंने नौहट्टा थाने में अपने ही बेटे के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया.
हथियार और खोखा बरामद
पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान हत्या में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और खोखा भी बरामद किया था. दोनों की एक मासूम बेटी भी है, लेकिन शादी के महज दो साल के भीतर ही शक और गुस्से ने पूरे हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. जिस घर में कभी खुशियों की उम्मीदें थीं, वहां एक मासूम बच्ची के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया.
मामले की पूरी सुनवाई सासाराम व्यवहार न्यायालय में एडीजे-14 प्रहलाद कुमार की अदालत में सिलसिलेवार तरीके से पूरी हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को मजबूत बनाने के लिए अदालत के सामने कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई. गवाहों के पुख्ता बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया.
उम्रकैद के साथ लगा आर्थिक जुर्माना
"पत्नी की हत्या अवैध देसी कट्टे से गोली मारकर की गई थी, जिसके ठोस सबूत अदालत में पेश किए गए थे. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई." - चंद्र विकास, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी
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