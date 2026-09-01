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अवैध संबंधों के शक में धारदार हथियार से की थी पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास

भरतपुर: पत्नी के चरित्र पर शक ने पति को इतना हैवान बना दिया कि उसने रात में सो रही पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने के संदेह में की गई इस हत्या के करीब दो साल पुराने मामले में अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

अपर लोक अभियोजक कुलदीप सिंह धनकड़ ने बताया कि मामला सेवर थाना क्षेत्र का है. मृतका के पिता विष्णु कुमार शर्मा ने 26 जून, 2024 को पुलिस को तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट के मुताबिक 25 जून, 2024 की रात सैनिक बिहार, मथुरा बाइपास रोड स्थित किराए के मकान में उनकी बेटी की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी गई थी. रिपोर्ट के आधार पर सेवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से रक्त से सना चाकू सहित अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए.

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पत्नी के चरित्र पर करता था शक: आरोपी पति सत्येंद्र कुमार शर्मा, निवासी सलेमपुर, भुसावर, अपनी पत्नी पर शक करता था. उसे संदेह था कि उसकी पत्नी के एक व्यक्ति से अवैध संबंध हैं. इसी शक को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद रहता था. पुलिस जांच और न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने पत्नी की हत्या उसके कथित अवैध संबंधों के शक के चलते की थी. अभियोजन ने इसी शक को हत्या की वारदात के पीछे का प्रमुख कारण बताया.