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अवैध संबंधों के शक में धारदार हथियार से की थी पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास

पति को संदेह था कि उसकी पत्नी के एक व्यक्ति से अवैध संबंध हैं. इसी शक के चलते उसने पत्नी की हत्या कर दी थी.

Bharatpur Court
भरतपुर न्यायालय (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2026 at 8:41 PM IST

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भरतपुर: पत्नी के चरित्र पर शक ने पति को इतना हैवान बना दिया कि उसने रात में सो रही पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने के संदेह में की गई इस हत्या के करीब दो साल पुराने मामले में अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

अपर लोक अभियोजक कुलदीप सिंह धनकड़ ने बताया कि मामला सेवर थाना क्षेत्र का है. मृतका के पिता विष्णु कुमार शर्मा ने 26 जून, 2024 को पुलिस को तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट के मुताबिक 25 जून, 2024 की रात सैनिक बिहार, मथुरा बाइपास रोड स्थित किराए के मकान में उनकी बेटी की धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी गई थी. रिपोर्ट के आधार पर सेवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से रक्त से सना चाकू सहित अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए.

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पत्नी के चरित्र पर करता था शक: आरोपी पति सत्येंद्र कुमार शर्मा, निवासी सलेमपुर, भुसावर, अपनी पत्नी पर शक करता था. उसे संदेह था कि उसकी पत्नी के एक व्यक्ति से अवैध संबंध हैं. इसी शक को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद रहता था. पुलिस जांच और न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने पत्नी की हत्या उसके कथित अवैध संबंधों के शक के चलते की थी. अभियोजन ने इसी शक को हत्या की वारदात के पीछे का प्रमुख कारण बताया.

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33 गवाह और 42 दस्तावेजी साक्ष्य पेश: धनकड़ ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए. अभियोजन की ओर से न्यायालय में गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए. उपलब्ध अभियोजन विवरण के अनुसार मामले में 33 गवाहों के साक्ष्य हुए, जबकि न्यायालय के समक्ष 42 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया. इसके अलावा पुलिस की ओर से घटनास्थल से बरामद खून से सना चाकू और अन्य सामग्री को भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया.

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न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों, दस्तावेजी साक्ष्यों और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी सत्येंद्र कुमार शर्मा को पत्नी की हत्या का दोषी माना. अदालत ने माना कि आरोपी ने पत्नी की हत्या उसके चरित्र पर अवैध संबंधों का शक होने के कारण की थी. दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

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अवैध संबंधों के शक में हत्या
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