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बोकारो में पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, साल 2024 का है मामला

बोकारो में पत्नी की हत्या के 2024 के एक मामले में, अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई और 20,000 का जुर्माना भी लगाया.

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व्यवहार न्यायालय, बोकारो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 8:29 PM IST

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बोकारोः पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुनकी (Pupunki) का है. महिला अपराध के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी उमेश गोप को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

वर्ष 2014 में उमेश गोप की शादी हुई थी

मामले के बारे में जानकारी देते हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आर.के. राय ने बताया कि यह मामला साल 2024 का है. आरोपी उमेश गोप की शादी वर्ष 2014 में महुदा थाना क्षेत्र की रहने वाली रिंकी देवी से हुई थी. दोनों की एक पुत्री हुई थी, उसके जन्म के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था. आरोप है कि उमेश अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और उसे घर से भी निकाल देता था.

जानकारी देते विशेष लोक अभियोजक आरके राय (Etv Bharat)

ससुराल से 22 फरवरी 2024 को वापस साथ ले आया

घटना से कुछ दिन पहले भी मारपीट कर रिंकी देवी को घर से निकाल दिया गया था. इसके बाद 22 फरवरी 2024 को उमेश अपनी ससुराल पहुंचा और पत्नी को ठीक से रखने का वादा करते हुए माफी मांगी. उसी दिन शाम करीब पांच बजे वह रिंकी देवी को विदा कराकर अपने घर ले आया.

जिस दिन ससुराल से लाया उसी रात कर दी हत्या

आरोप के अनुसार, उसी रात करीब दस बजे उमेश ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी उमेश गोप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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