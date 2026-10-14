पत्नी की आत्महत्या मामले में पति को 10 साल की सजा, सास-ससुर को भी जेल
बगहा सिविल कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को 10 साल सास-ससुर को 3-3 वर्ष की सजा सुनाई. रिपोर्ट-दिलीप कुमार
Published : October 14, 2026 at 2:13 PM IST
बगहा: बिहार के बगहा सिविल कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. माधवेंद्र मिश्रा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-4) की अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखा. कोर्ट ने मुख्य आरोपी पति रंजीत कुमार को पूरी तरह दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और एक लाख जुर्माने की सुनाई है. इस फैसले से न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा.
सास-ससुर को भी सजा
सिविल कोर्ट ने केवल पति को ही नहीं, बल्कि इस अपराध में शामिल परिवार के अन्य सदस्यों को भी सख्त सजा दी है. कोर्ट ने मृतका की सास दिव्यांशी देवी और ससुर मथुरा प्रसाद को संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया है. अदालत ने दोनों को तीन-तीन साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने पर दोनों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं.
साल 2017 का मामला
साल 2017 में रामनगर थानाक्षेत्र में रंजीत कुमार की पत्नी ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी. इसको लेकर मायका पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी और ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज हुआ था. इसी मामले में सुनवाई हुई.
इस महत्वपूर्ण फैसले की विस्तृत जानकारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती द्वारा प्रदान की गई है. उन्होंने कोर्ट के इस कड़े रुख की सराहना की है. यह कानूनी कार्रवाई समाज में एक नजीर पेश करेगी. ऐसे मामलों में त्वरित न्याय मिलने से पीड़ित परिवारों को संबल मिलता है. इसके साथ ही समाज में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होती है, जो बेहद जरूरी है.
"दहेज और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है. आत्महत्या के लिए उकसाने में धारा 498 A और 306 में पति को 10 साल की सजा और सास-ससुर को तीन-तीन साल की सजा सुनाई." - जितेंद्र भारती, लोक अभियोजक
बहू को सुरक्षा देना ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी
लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने कहा कि शादी के बाद दूसरे परिवार में आने वाली बेटी की सुरक्षा, सम्मान और देखभाल करना पति और ससुराल पक्ष का नैतिक दायित्व है. समाज में आज भी महिलाओं को प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे मामलों में कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा मिलना पीड़ितों को सही मायने में न्याय दिलाने का काम करता है.
महिला सुरक्षा और सम्मान का संदेश
जितेंद्र भारती ने कहा कि यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और विवाहित बेटियों के प्रति परिवार की जिम्मेदारी को लेकर महत्वपूर्ण संदेश देता है. ऐसे गंभीर मामलों में कानून के तहत दोषियों को सख्त सजा मिलना बेहद आवश्यक हो गया है. यह फैसला पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ-साथ समाज में कानून के प्रति आम जनता का विश्वास मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम बनता है.
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