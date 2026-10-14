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पत्नी की आत्महत्या मामले में पति को 10 साल की सजा, सास-ससुर को भी जेल

कोर्ट में मौजूद पति(पिंक शर्ट) और ससुर (नीली शर्ट) ( ETV Bharat )

बगहा: बिहार के बगहा सिविल कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. माधवेंद्र मिश्रा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-4) की अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखा. कोर्ट ने मुख्य आरोपी पति रंजीत कुमार को पूरी तरह दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और एक लाख जुर्माने की सुनाई है. इस फैसले से न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा.

सास-ससुर को भी सजा