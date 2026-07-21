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चमोली में एंबुलेंस में हुई थी गर्भवती की मौत, अपने दो बच्चों और मां के साथ पति ने दिया धरना

चमोली के थराली में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पति अपने दो बच्चों और मां के साथ धरने पर बैठ गया. जानिए मामला

Pregnant Woman And Newborn Death Chamoli
धरने पर बैठा पीड़ित पति (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 4:09 PM IST

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चमोली: थराली में गर्भवती महिला की हायर सेंटर रेफर के दौरान रास्ते में एंबुलेंस में मौत का मामला फिर गरमा गया है. आज मामले की जांच को लेकर मृतक महिला के पति अपने दो बच्चों और मां के साथ पुल पर धरने पर बैठ गए. जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया. ऐसे में एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें मनाया और सीएमओ से वार्ता करने का आश्वासन दिया.

क्या है मामला? गौर हो कि बीती 29 जून को लेटाल गांव की गर्भवती सरिता देवी (उम्र 35 वर्ष) को प्रसव पीड़ा के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया गया था. महिला की स्थिति बिगड़ने के बाद उसे कर्णप्रयाग हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन कर्णप्रयाग पहुंचने से पहले ही जच्चा-बच्चा दोनों ने रास्ते में एंबुलेंस में ही दम तोड़ दिया.

Pregnant Woman And Newborn Death Chamoli
गर्भवती पत्नी की मौत के बाद पति का धरना (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

घटना के बाद महिला के परिजनों ने थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही बरतने और 4 घंटे तक थराली अस्पताल में रोकने का आरोप लगाए. साथ ही इस घटना के लिए मेडिकल स्टाफ की लापरवाही को जिम्मेदार बताया. साथ एंबुलेंस में भी ऑक्सीजन सिलेंडर न होने का आरोप लगाया.

अपनी मां और बच्चों को लेकर पुल पर ही धरने बैठा पीड़ित पति: परिजनों ने इस घटना की जांच और लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी जांच न होने पर महिला के पति नरेंद्र कुमार मंगलवार यानी 21 जून को अपने 2 बच्चों और अपनी मां के साथ थराली मोटरपुल पर ही धरने पर बैठ गए. जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए.

वहीं, पीड़ित नरेंद्र कुमार ने जांच न होने पर खौफनाक कदम उठाने की चेतावनी भी दी. जिसके बाद थराली उप जिलाधिकारी यशवीर रावत ने मौके पर पहुंचकर उन्हें उठाया और समझा बुझाकर तहसील ले गए. जहां नरेंद्र से वार्ता कर एसडीएम ने नरेंद्र कुमार की मांगों को सुना. नरेंद्र का कहना था कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस मामले की जांच नहीं हो पाई है.

Pregnant Woman And Newborn Death
आश्वासन के बाद धरने से उठा पीड़ित पति (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"आज इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है. शासन प्रशासन ने सुध नहीं ली. कल मेरे पास एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि जांच टीम आई है. जितनी भी जांचें और मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उसे लेकर सीएचसी थराली आएं. जिस पर मैंने उन्हें गांव आने का आग्रह किया, लेकिन टीम ने उन्हें थराली ही आने को कहा."- नरेंद्र कुमार, मृतका के पति

"आखिर में मैं अपने माता और बच्चों को लेकर थराली आया, लेकिन यहां कोई मिलने नहीं आया. मैं काफी इंतजार करता रहा. आखिर में परेशान होकर मैंने धरने का रास्ता चुना है. जिस पर एसडीएम ने मुझे सीएमओ से वार्ता कराने का आश्वासन देकर धरने से उठाया. टीम जो भी कार्रवाई करना चाहती है, वो जल्द करें और न्याय दें."- नरेंद्र कुमार, मृतका के पति

उनका कहना था कल उन्हें इस मामले पर बयान देने के लिए एक कॉल आया था और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुलाया गया था, लेकिन आज सुबह जब वो अस्पताल पहुंचे तो जांच टीम वहां नहीं पहुंची थी. जब उन्होंने जांच टीम को दोबारा फोन किया, तो जांच टीम की ओर से आने की स्थिति स्पष्ट करने की बजाय गुमराह किया गया. जिसके बाद वो अपने बच्चों के साथ थराली पुल पर ही धरने पर बैठ गए.

"आज नरेंद्र कुमार और उसके परिजन को स्वास्थ्य टीम की ओर से जांच और बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन जांच टीम समय पर नहीं आई. ऐसे में वो नाराज होकर पुल पर धरने पर बैठ गए. जिसके बाद हमने मौके पर पहुंचकर उन्हें मनाया और जांच टीम को भी अवगत कराया. अब जांच टीम आ रही है. उनके बयान दर्ज करने से लेकर अन्य कार्रवाई कर उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा."-यशवीर रावत, उप जिलाधिकारी, थराली

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