यमुनानगर में पत्नी की हत्या बाद बच्चों के साथ घूमता रहा पति, खुदकुशी की बना रहा था योजना, पुलिस ने किया गिरफ्तार
यमुनानगर में पत्नी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
Published : May 5, 2026 at 3:40 PM IST
यमुनानगर: जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी अपने बच्चों को लेकर दो दिनों तक इधर-उधर घूमता रहा. इस दौरान वो खुदकुशी की योजना बना रहा था. इस बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. साथ ही पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
जानें पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला थाना सदर यमुनानगर क्षेत्र के गांव शादीपुर का है. यहां किराए के मकान में रह रहे एक दंपत्ति के बीच घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया.विवाद के दौरान पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी अपने बच्चों के साथ दो दिनों तक इधर-उधर घूमता रहा. इस बीच आरोपी पति खुदकुशी की योजना बना रहा था. वो खुद के साथ बच्चों की भी जान लेने की योजना बना रहा था. हालांकि इस बीच किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी.सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया.
खुदकुशी की बना रहा था योजना: इस पूरे मामले में यमुनानगर थाना सदर जांच अधिकारी निर्मल सिंह ने कहा कि, "करीब ढाई बजे हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर मर्डर किया है, जो घटना परसों रात की है. आरोपी इसके बाद अपने बच्चों को लेकर घूमता रहा और खुद आत्महत्या करने की योजना बना रहा था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को राउंडअप कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है."
जांच में जुटी पुलिस: जांच अधिकारी निर्मल सिंह ने आगे कहा कि, "पुलिस टीम ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.मृतका मूल रूप से गाजीपुर ( उत्तरप्रदेश ) की रहने वाली बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है."
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