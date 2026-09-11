बहराइच में शादी के 4 माह बाद पति ने फोन पर दिया तीन तलाक, नवविवाहिता ने किया सुसाइड
नवविवाहिता मायके में रह रही थी. सुबह पति-पत्नी के बीच फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 10:16 PM IST
बहराइच : फखरपुर थाना क्षेत्र के कुंडासपारा मुड़की गांव में गुरुवार को नवविवाहिता ने मायके में सुसाइड कर लिया. परिजनों का आरोप है कि सुबह फोन पर विवाद के बाद पति ने उसे तीन तलाक दे दिया था. इससे आहत होकर कुछ घंटे गुमसुम रही फिर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
परिजनों के अनुसार, उम्मेसलमा (19) का निकाह चार माह पहले फखरपुर थाना के सिंगाही टपरी गांव निवासी रमजान अली के साथ हुआ था. अभी उसकी विदाई नहीं हुई थी और वह मायके में ही रह रही थी. गुरुवार सुबह पति-पत्नी के बीच फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद पति द्वारा फोन पर तीन तलाक दिए जाने की बात परिजनों ने बताई.
परिजनों ने बताया, शादी के कुछ दिनों बाद ही पति रमजान रोजी-रोटी के सिलसिले में काम करने दिल्ली चला गया था. आज सुबह रमजान ने दिल्ली से पत्नी उम्मेसलमा को फोन किया था. बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई. गुस्से में आकर रमजान ने फोन पर ही तीन तलाक दे दिया. फोन पर पति से तलाक की बात सुनते ही उम्मेसलमा रोने लगी. अवसाद में आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जान दे दी.
काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आई, तो मां उसे देखने कमरे की ओर गई. दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर अनहोनी की आशंका में परिजनों ने आनन-फानन में दरवाजा तोड़ा. अंदर का मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए. परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. घटना की सूचना पर फखरपुर पुलिस, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. जांच-पड़ताल और साक्ष्य संकलन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
थाना प्रभारी रामकुमार राजभर ने बताया कि परिजनों की तरफ से तहरीर मिली है. मामले की विधिक जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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