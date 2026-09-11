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बहराइच में शादी के 4 माह बाद पति ने फोन पर दिया तीन तलाक, नवविवाहिता ने किया सुसाइड

बहराइच : फखरपुर थाना क्षेत्र के कुंडासपारा मुड़की गांव में गुरुवार को नवविवाहिता ने मायके में सुसाइड कर लिया. परिजनों का आरोप है कि सुबह फोन पर विवाद के बाद पति ने उसे तीन तलाक दे दिया था. इससे आहत होकर कुछ घंटे गुमसुम रही फिर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों के अनुसार, उम्मेसलमा (19) का निकाह चार माह पहले फखरपुर थाना के सिंगाही टपरी गांव निवासी रमजान अली के साथ हुआ था. अभी उसकी विदाई नहीं हुई थी और वह मायके में ही रह रही थी. गुरुवार सुबह पति-पत्नी के बीच फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसके बाद पति द्वारा फोन पर तीन तलाक दिए जाने की बात परिजनों ने बताई.

परिजनों ने बताया, शादी के कुछ दिनों बाद ही पति रमजान रोजी-रोटी के सिलसिले में काम करने दिल्ली चला गया था. आज सुबह रमजान ने दिल्ली से पत्नी उम्मेसलमा को फोन किया था. बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई. गुस्से में आकर रमजान ने फोन पर ही तीन तलाक दे दिया. ​फोन पर पति से तलाक की बात सुनते ही उम्मेसलमा रोने लगी. अवसाद में आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जान दे दी.