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सोनीपत में पति ने की पत्नी पर फायरिंग, पेट और हाथ में लगी गोली, तलाक का चल रहा मुकदमा

शुक्रवार को सोनीपत में पति ने पत्नी को गोली मार दी. पेट और हाथ में गोली लगने से पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई.

Woman Shot in Sonipat
Woman Shot in Sonipat (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 7:59 AM IST

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सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में पति ने पत्नी को गोली मार दी. पेट और हाथ में गोली लगने से पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल दाखिल कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद महिला को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया. जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. ये पूरा मामला देवडू रोड की गली नंबर 5 का बताया जा रहा है. घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है.

पति ने पत्नी पर की फायरिंग: बताया जा रहा है कि सुरजीत नाम के शख्स ने अपनी पत्नी पूनम को गोली मार दी. मिली जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और तलाक का मुकदमा भी चल रहा है. घायल पूनम मूल रूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और बच्चों के पालन-पोषण के लिए ब्यूटी पार्लर चलाती है. जब महिला घर पर अकेली थी. उसका पति वहां आया और उसे दो गोली मार दी. एक गोली महिला के हाथ और दूसरी गोली महिला के पेट में लगी है. आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया.

सोनीपत में पति ने की पत्नी पर फायरिंग, पेट और हाथ में लगी गोली, तलाक का चल रहा मुकदमा (Etv Bharat)

महिला की हालत गंभीर: सूचना मिलते ही सोनीपत सेक्टर-27 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंची. जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी सुरजीत कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था और इससे पहले भी वो अपनी पत्नी पर हमला कर चुका है.

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी: सोनीपत सेक्टर 27 थाना प्रभारी सवित कुमार ने बताया कि "सूचना मिलते ही सेक्टर-27 थाना पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. देवडू रोड पर किराए के घर में रहने वाली महिला पूनम को दो गोली लगी है. एक गोली महिला के पेट और एक हाथ में लगी है. पत्नी के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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