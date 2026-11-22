ETV Bharat / state

कांग्रेस में सियासी घमासान: विधायक सुशीला डूडी सहित तीन नेताओं के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज

जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर : जिला परिषद में बहुमत हासिल करने के बाद जिला प्रमुख की कुर्सी पर काबिज होने की रणनीति बना रही कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान अब खुलकर सामने आने लगा है. जिला प्रमुख के चुनाव से पहले पार्टी की अंदरूनी खींचतान इस कदर बढ़ गई है कि मामला अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है. कांग्रेस के इस राजनीतिक विवाद में पुलिस की भी एंट्री हो गई है और नोखा विधायक सुशीला डूडी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष एवं यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भंवर कूकना सहित अन्य के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.