कांग्रेस में सियासी घमासान: विधायक सुशीला डूडी सहित तीन नेताओं के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज
नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य मैना देवी के पति नेमाराम ने जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है.
Published : November 22, 2026 at 2:48 PM IST
बीकानेर : जिला परिषद में बहुमत हासिल करने के बाद जिला प्रमुख की कुर्सी पर काबिज होने की रणनीति बना रही कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान अब खुलकर सामने आने लगा है. जिला प्रमुख के चुनाव से पहले पार्टी की अंदरूनी खींचतान इस कदर बढ़ गई है कि मामला अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है. कांग्रेस के इस राजनीतिक विवाद में पुलिस की भी एंट्री हो गई है और नोखा विधायक सुशीला डूडी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष एवं यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भंवर कूकना सहित अन्य के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
कांग्रेस सदस्य के पति ने दर्ज करवाया मामला : मामले में वार्ड संख्या 9 से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य मैना देवी के पति नेमाराम ने जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. रिपोर्ट में नोखा विधायक सुशीला डूडी पर निर्वाचित सदस्य को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया गया है. नेमाराम की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीआईडी-सीबी को सौंपी जाएगी. जय नारायण व्यास कॉलोनी थानाधिकारी देवेंद्र विश्नोई ने मामले में मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है.
पढ़ें : कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया निर्दलीय पार्षद को बंधक बनाने का आरोप, अब निर्मला नायक ने जारी किया वीडियो, कहा- अपनी मर्जी से आए हैं
'मीडिया के माध्यम से मिली मामले की जानकारी' : पूरे घटनाक्रम को लेकर देहात कांग्रेस अध्यक्ष विशनाराम सियाग ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली है. इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज हुआ है तो पुलिस इसकी जांच करेगी और जांच के बाद पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी. सियाग ने कहा कि जांच में ही स्पष्ट होगा कि घटनाक्रम में क्या हुआ और किन तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
पढ़ें : भरतपुर में उपमहापौर की कुर्सी पर सियासी घमासान, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा का 51 पार्षदों का दावा
क्या था विवाद का कारण : दरअसल नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य नैना देवी के प्रति नेमाराम ने आरोप लगाया कि मतगणना परिणाम के दिन शाम को निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने के लिए दूसरे कांग्रेसी सदस्यों के साथ मेरी पत्नी भी वहां पहुंची. इस दौरान मैंने पत्नी से मुलाकात करने की कोशिश की, तो मुझे मिलने नहीं दिया गया और मेरे साथ मारपीट की गई. दरअसल इस पूरे मामले में अब दो गुटों में बंटी कांग्रेस की लड़ाई को माना जा रहा है.
पढ़ें : वंदे मातरम् गायन पर सियासी घमासान, सत्ता पक्ष के आरोपों पर जूली का पलटवार, कहा हम साजिश का शिकार हुए
पढ़ें : बीज निगम रिश्वत कांड पर सियासी घमासान, किरोड़ी बोले- तिल मात्र भी भूमिका साबित हुई तो जेल जाने को तैयार
पढ़ें : रेवंत राम डांगा पर रिछपाल मिर्धा का बड़ा बयान, कहा- पार्टी दिखाएगी बाहर का रास्ता