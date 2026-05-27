ETV Bharat / state

पलामू के नावाबाजार प्रमुख पति पर कई गंभीर आरोप, बीडीओ ने डीसी और डीडीसी से की शिकायत, प्रमुख ने आरोपों को निराधार बताया

पलामू की नावाबाजार बीडीओ और प्रखंड के कर्मचारियों ने डीसी और डीडीसी को पत्र लिखकर प्रखंड प्रमुख के पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

Nawabazar BDO Wrote to DC and DDC
पलामू समाहरणालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 3:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः पलामू के नावाबाजार प्रखंड के प्रमुख के पति पर बीडीओ और प्रखंड कार्यालय के कर्मियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है. इस संबंध में नावाबाजार की बीडीओ रेणू बाला ने पलामू डीसी और डीडीसी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. पत्र में प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों के भी हस्ताक्षर हैं.

डीसी को लिखे गए पत्र में इन बातों का जिक्र

बीडीओ और प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा डीसी के नाम लिखे गए पत्र में प्रमुख और प्रमुख पति पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पत्र में उल्लेख है कि प्रमुख के पति कुशनाथ दुबे अनावश्यक प्रखंड कार्यालय आते हैं और कार्यालय में ही पूरा दिन व्यतीत करते हैं. साथ ही पत्र के माध्यम से प्रमुख पति कुशनाथ दुबे पर उनके निजी आवास के निर्माण के लिए सामग्री भी मांगने का आरोप लगाया है.

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि प्रखंड प्रमुख के पति बीडीओ की गतिविधि की कर्मचारियों से जानकारी मांगते हैं. साथ ही म्यूटेशन के स्वीकृति और अस्वीकृति आवेदनों की जानकारी मांगी जाती है. कुशनाथ दुबे के खिलाफ यह भी शिकायत की गई है कि कुशनाथ कर्मचारियों को लगातार फोन कर परेशान करते हैं. साथ ही यह भी आरोप है कि बीडीओ को फोन कर अमर्यादित लहजे में कुशनाथ दुबे बात करते हैं.

डीडीसी को भी पत्र लिखकर की गई शिकायत

डीडीसी को लिखे पत्र में बीडीओ ने शिकायत की है कि प्रखंड प्रमुख विद्या देवी नया बाजार क्षेत्र की राजहरा पंचायत के चनिया गांव के रहने वाली हैं, लेकिन वह डाल्टनगंज में रहती हैं. प्रमुख प्रखंड कार्यालय नहीं आती हैं. इस कारण सारा कर्मचारियों के माध्यम से दस्तावेज उनके घर डाल्टनगंज भेज कर हस्ताक्षर करवाना पड़ता है. साथ ही प्रखंड के प्रमुख पर अमर्यादित भाषा में बातचीत करने का भी आरोप लगाया है. बीडीओ रेणू बाला ने शिकायत की है कि प्रमुख का सारा काम उनके पति कुशनाथ दुबे के द्वारा संपादित किया जा रहा है.

साथ ही पत्र के माध्यम से यह भी आरोप लगाया है कि प्रखंड प्रमुख के पति अंचल से पैसा वसूलने का दबाव बनाते हैं और पैसा मांगते हैं. साथ ही प्रमुख के पति पर सरकारी कार्य को सुचारु रूप से नहीं चलने देने और कार्य में बाधा उत्पन्न करने का भी आरोप लगाया गया है. प्रमुख के पति पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया है. बीडीओ ने पत्र में लिखा है कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. जिस कारण उनका ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ गया है और उनके अंदर डर का माहौल है.

डीसी और डीडीसी को पत्र लिखा गया है. पत्र में लिखी गई सभी बातें सच हैं. मैं आवासीय परिसर में अकेली रहती हूं और मुझे धमकी दी जाती है. आपराधिक तत्वों के माध्यम से मुझे हानि पहुंचाई जा सकती है. मेरे खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.” - रेणु बाला, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावाबाजार

पूर्व में बीडीओ के विरुद्ध मैंने ग्रामीण विकास मंत्री से शिकायत की थी. जिला परिषद की बैठक में भी उप विकास आयुक्त से भी बीडीओ के खिलाफ शिकायत की गई थी. बीडीओ के द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं. बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और पत्र लिखा गया है.” - विद्या कुमारी, प्रखंड प्रमुख, नावाबाजार

प्रखंड प्रमुख ने भी बीडीओ पर लगाए कई आरोप

नावाबाजार की प्रखंड प्रमुख विद्या कुमारी ने भी बीडीओ पर कई आरोप लगाए हैं. प्रखंड प्रमुख ने कहा कि पूर्व में बीडीओ के विरुद्ध ग्रामीण विकास मंत्री और उप विकास आयुक्त से शिकायत की गई थी. प्रखंड प्रमुख आरोप है कि बैठक की प्रोसिडिंग को बदल दिया जाता है. उनके पति को बेवजह टारगेट किया जा रहा है. 26 मई को पंचायत समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रखंड प्रमुख ने डीसी से शिकायत की थी. पत्र में प्रखंड प्रमुख ने लिखा था कि तीन-चार महीने में एक बार मासिक बैठक होती है. कोई भी कार्यक्रम में पत्राचार नहीं किया जाता है. शाम पांच के बाद प्रखंड कार्यालय में दलालों का जमावड़ा लग जाता है. आम जनता और प्रतिनिधि के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है.

ये भी पढ़ें-

पलामू डीसी ने छत्तरपुर अंचल और प्रखंड कार्यालय किया निरीक्षण, गायब पदाधिकारियों को शोकॉज

डीसी द्वारा चितरपुर प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण, अनियमितताओं को लेकर उपायुक्त ने दिखाई सख्ती

पलामू में उपायुक्त के निरीक्षण में गायब मिले सीओ, लिपिक ने बोला झूठ, डीसी ने लगाई फटकार

TAGGED:

NAWABAZAR PRAMUKH
NAWABAZAR BDO WROTE TO DC AND DDC
COMPLAINT AGAINST PRAMUKH HUSBAND
पलामू की नावाबाजार बीडीओ
HARASSMENT OF BDO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.