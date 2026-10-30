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लखीमपुर खीरी : बीमार पत्नी के लिए पति ने रखा करवाचौथ का व्रत, पेश की सात फेरों के रिश्ते की अनूठी मिसाल

पति ने रखा करवाचौथ का व्रत ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : करवाचौथ का नाम आते ही पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं की तस्वीर जेहन में उभरती है, लेकिन लखीमपुर खीरी के निघासन कस्बे में इस परंपरा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने पति-पत्नी के बीच प्रेम की मिसाल पेश की है. यहां एक पति ने अपनी बीमार पत्नी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करवाचौथ का व्रत रखा, फिर अर्धांगिनी के हाथों जल पीकर अपना उपवास पूरा किया.

पति ने रखा करवाचौथ का व्रत (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, निघासन नगर पंचायत के गोविंदपुरी में रविंद्र कुमार यादव अपनी पत्नी पूनम कुमारी के साथ रहते हैं. पूनम पिछले करीब 15 दिनों से बीमार चल रही थीं, फिर भी उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी करवाचौथ का व्रत रखने की इच्छा जताई, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते उनके लिए दिनभर भूखे-प्यासे रहना मुश्किल था. इसलिए रविंद्र ने तय किया कि इस बार पत्नी की जगह वह खुद व्रत रखेंगे.

पति ने रखा करवाचौथ का व्रत (Photo Credit; ETV Bharat) 'पति की जिम्मेदारी क्यों नहीं?' रविंद्र कहते हैं, "जब पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है तो क्या पति की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे? पति-पत्नी जीवन के दो पहिए हैं. अगर एक पहिया कमजोर पड़ रहा है तो दूसरे की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे संभाले. मेरी पत्नी हर साल मेरे लिए व्रत रखती हैं. इस बार मैंने उनके लिए व्रत रखने का फैसला किया. मेरे लिए उनकी सेहत और उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा मायने रखती है." पति ने रखा करवाचौथ का व्रत (Photo Credit; ETV Bharat)