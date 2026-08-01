शर्मनाक! 15 लाख के बीमा क्लेम के लिए पत्नी की हत्या, कार से दो बार कुचलकर दिखाया सड़क हादसा, पति समेत चार आरोपी गिरफ्तार
जनपद में राठ-हमीरपुर मार्ग पर ललपुरा थाना क्षेत्र के पौधिया गांव के पास दो दिन पहले मिला था महिला का शव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 1:48 PM IST
हमीरपुर : जनपद में राठ-हमीरपुर मार्ग पर ललपुरा थाना क्षेत्र के पौधिया गांव के पास मिले महिला के शव मामले में पुलिस ने बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है. करीब 48 घंटे के भीतर इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस ने बताया कि महिला की मौत सड़क हादसे से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और इस घटना को उसके पति ने ही अपने तीन साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति ने पहले पत्नी का बीमा कराया था. उसके बाद हत्या को सड़क हादसा दिखाकर 15 लाख रुपये का बीमा क्लेम हासिल करने की जुगत में था. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए महिला को कार से दो बार कुचला था. फिलहाल पुलिस ने पति समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से हत्या में इस्तेमाल कार और एक सिम बरामद हुई है.
अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि 29 जुलाई की रात ललपुरा थाना क्षेत्र के पौधिया गांव के पास सड़क किनारे अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. बैंक खाते की पर्ची के आधार पर शव की पहचान रीता पत्नी अमर सिंह सविता निवासी ग्राम बमरौली, थाना मौदहा के रूप में हुई. मृतका के पिता सर्वेश कुमार गुप्ता निवासी राजपुर, कानपुर देहात की तहरीर पर थाना ललपुरा में मुकदमा किया गया.
वारदात की जांच में तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मामले का खुलासा हो गया, उसके बाद पति अमर सिंह समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन पर पुष्पेंद्र सोनी उर्फ साहिल का काफी कर्ज था. साहिल लगातार रुपये वापस मांग रहा था. इसी दौरान अमर सिंह को अपने साथ मिलाकर योजना बनाई गई. पुलिस के मुताबिक, अमर सिंह अपनी पत्नी रीता से परेशान रहता था. इसी का फायदा उठाकर रीता का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से बीमा कराया गया. योजना बनी कि रीता की हत्या कर उसे सड़क दुर्घटना का रूप दिया जाएगा. बीमा क्लेम मिलने पर अमर सिंह को 15 लाख रुपये दिए जाने और बाकी रकम आपस में बांटने की बात तय हुई.
दो बार कार चढ़ाकर की हत्या
पुलिस के अनुसार, योजना के तहत अमर सिंह पत्नी रीता को पौधिया नहर मार्ग, राठ रोड पर लेकर पहुंचा. वहां पहले से मौजूद आरोपी कार (यूपी-78 जेटी-8448) लेकर पहुंचे और रीता को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से वह गड्ढे में गिर गई. इसके बाद आरोपियों ने उसे उठाकर सड़क पर लिटाया और कार दोबारा उसके ऊपर चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. उसके बाद आरोपी पति अमर सिंह सुमेरपुर थाने पहुंचा और पत्नी के घर से लापता होने की जानकारी दी. बाद में अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना पर वह पहचान के लिए भी पहुंचा. शव को उसने अपनी पत्नी के रूप में पहचान लिया. पुलिस ने इसी घटनाक्रम को संदेह के दायरे में रखकर जांच आगे बढ़ाई, जिसके बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया.
ये आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में अमर सिंह पुत्र स्व. रामगोपाल निवासी ग्राम बमरौली थाना मौदहा, अमित गुप्ता उर्फ राम निवासी राजपुर, कानपुर देहात, पुष्पेंद्र सोनी उर्फ साहिल निवासी महोबा और अभय सिंह उर्फ गोलू निवासी फतेहपुर को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कार और एक सिम कार्ड बरामद हुआ है. अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि शुरुआत में मामला सड़क हादसे जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन घटनास्थल से मिले साक्ष्य, तकनीकी जांच और पूछताछ के दौरान जुटाए गए तथ्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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