ETV Bharat / state

सहारनपुर में पत्नी की हत्या: गुस्साकर गई थी मायके, घर लौटने के लिए मिन्नतें नहीं मानी तो पति ने मार डाला

सहारनपुर: सहारनपुर के थाना फतेहपुर इलाके में एक प्रेम विवाह का दुखद अंत पूरे इलाके को झकझोर दिया है. करीब 14-15 साल पहले जिस रिश्ते की शुरुआत प्यार से हुई थी, उसी रिश्ते का अंत खून से सने एक दर्दनाक अपराध में हुआ. चार मासूम बच्चों की 32 वर्षीय मां मीनू की कथित तौर पर उसके पति ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. वारदात के बाद कातिल पति फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है. आरोपी पति के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.



एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि 8 जुलाई 2026 को छुटमलपुर की हरिजन कॉलोनी निवासी बालकिशन ने थाना फतेहपुर में तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी मीनू की उसके पति सन्नी सैनी ने चाकू मारकर हत्या कर दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना फतेहपुर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी.

थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर रुड़की रोड से रजापुर जाने वाले रास्ते पर स्थित ओम सिटी कॉलोनी के गेट के पास से आरोपी सन्नी सैनी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया. इसके बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 भी जोड़ दी गई. पुलिस पूछताछ में आरोपी सन्नी ने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल कर लिया, बल्कि हत्या करने का कारण भी बताया. आरोपी ने जो कहानी बताई, वह एक टूटते रिश्ते और बढ़ते तनाव की तस्वीर सामने लाती है.

आरोपी ने बताया कि उसने करीब 14-15 वर्ष पहले मीनू से प्रेम विवाह किया था. दोनों के चार बच्चे हैं. शुरुआती वर्षों में परिवार सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन समय के साथ पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगे।. अक्सर होने वाले झगड़ों से परेशान होकर करीब 20 दिन पहले मीनू अपने मायके चली गई थी.



आरोपी का कहना है कि वह कई बार पत्नी को मनाने और वापस घर ले जाने के लिए उसके मायके गया. उसने मीनू से लौटने की काफी मिन्नतें कीं, लेकिन उसने साथ आने से इनकार कर दिया. इसी बीच उसके मन में गुस्सा और निराशा बढ़ती गई. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने घटना से दो-तीन दिन पहले एक चाकू खरीदा था.

घटना वाले दिन वह फिर पत्नी से मिलने पहुंचा और घर लौटने के लिए कहा. जब मीनू ने मना कर दिया और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी, तो गुस्से में उसने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मीनू की मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गया.