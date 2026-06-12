'पति-पत्नी और वो..' पति ने पत्नी के प्रेमी को मारकर पेड़ से लटकाया, 3 गिरफ्तार
मोतिहारी में अवैध संबंध की वजह से हत्या का मामला सामने आया है. पति ने दोस्तों संग मिलकर प्रेमी को मारकर पेड़ से लटकाया. पढ़ें-
Published : June 12, 2026 at 10:13 AM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर 21 साल के युवक की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का लगे. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए महिला के पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
हत्या कर पेड़ से लटकाया शव: मामला रामगढ़वा थाना क्षेत्र का है. 23 मई को गांव के आम के बगीचे में 21 साल के युवक का शव पेड़ से लटका मिला था. सूचना पर पहुंची पुलिस को पहली नजर में मामला आत्महत्या का लगा लेकिन शव पर कई जगह गंभीर चोट के निशान थे. पुलिस को शक हुआ तो तुरंत डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया.
शादीशुदा महिला से चल रहा था प्रेम प्रसंग: पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि युवक का गांव की ही 24 साल की शादीशुदा महिला से पिछले डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के बीच लगातार फोन पर बातचीत होती थी. परिवार और गांव वालों ने कई बार दोनों को समझाया, लेकिन संपर्क नहीं टूटा.
पति ने रंगे हाथ पकड़ा: पुलिस के अनुसार करीब 6 महीने पहले महिला के पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इसके बाद गांव में पंचायत बैठी. पंचायत में महिला और उसके प्रेमी ने माफी मांगी और कहा कि अब हम नहीं मिलेंगे. मामला शांत हो गया लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों फिर मिलने लगे और फोन पर बात करने लगे.
पति ने दोस्तों के साथ बनाया प्लान: इसकी जानकारी दोबारा पति को मिली. इस बार उसने पंचायत में शिकायत करने के बजाय हत्या की साजिश रच दी. पति ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. पुलिस के मुताबिक पति ने पत्नी से कहा कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे अभी खेत के पास बुलाओ.
पति ने शादी की दिया लालच: शुरुआत में महिला ने प्रेमी को बुलाने से मना कर दिया. इसके बाद पति ने शादी का लालच दिया. कहा कि अगर तुम उसे बुलाओगी तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा. पुलिस के अनुसार महिला झांसे में आ गई और पति के जरिए व्हाट्सएप कॉल कर प्रेमी को बगीचे में बुला लिया.
धारदार हथियार से प्रेमी पर हमला: प्रेमी जैसे ही बगीचे में पहुंचा, पति ने पत्नी को वहां से भगा दिया. पहले से घात लगाए बैठे पति के दोस्तों ने प्रेमी पर हमला कर दिया. आरोप है कि पति ने लोहे की रॉड से सिर पर वार किया, जिससे प्रेमी जमीन पर गिर गया. इसके बाद धारदार हथियार से भी हमला किया गया. मौके पर ही प्रेमी की मौत हो गई.
हत्या कर आरोपी हुए फरार: हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने शव को पेड़ से लटका दिया, ताकि पुलिस और गांव वालों को लगे कि युवक ने आत्महत्या की है. वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हो गए. अगले दिन जब शव मिला तो आरोपी भीड़ में शामिल होकर सामान्य बने रहने की कोशिश कर रहे थे.
क्या कहती है पुलिस?: पुलिस ने तकनीकी जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर कड़ियां जोड़ी. साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने गुरुवार को महिला के पति और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि इस हत्याकांड में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है. उनकी पहचान की जा रही है.
"23 मई को गांव में आम के बगीचे से शव बरामद हुआ था. शव फंदे से लटका था, लेकिन शरीर पर चोट के निशान थे. जांच में स्पष्ट हुआ कि पहले हत्या की गई, फिर शव को लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हुई. गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा."-मनीष आनंद, एसडीपीओ, रक्सौल
पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई: इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. एक तरफ अवैध संबंध तो दूसरी तरफ हत्या जैसी जघन्य वारदात. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस साजिश में महिला की भूमिका कितनी थी. क्या उसे पति के प्लान की जानकारी थी या वह सिर्फ मोहरा बनी. फिलहाल तीन आरोपी जेल में हैं और बाकी की तलाश जारी है.
ये भी पढ़ें-
पटना हाईकोर्ट ने तलाक देने से किया मना, कहा- केवल संदेह के आधार पर अवैध संबंध कहना सही नहीं
'सर्विस रिवॉल्वर से मेरी बेटी की हत्या की गई..' SI दामाद पर लगा अवैध संबंध में मर्डर का आरोप