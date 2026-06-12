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'पति-पत्नी और वो..' पति ने पत्नी के प्रेमी को मारकर पेड़ से लटकाया, 3 गिरफ्तार

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर 21 साल के युवक की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया गया ताकि मामला आत्महत्या का लगे. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए महिला के पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या कर पेड़ से लटकाया शव: मामला रामगढ़वा थाना क्षेत्र का है. 23 मई को गांव के आम के बगीचे में 21 साल के युवक का शव पेड़ से लटका मिला था. सूचना पर पहुंची पुलिस को पहली नजर में मामला आत्महत्या का लगा लेकिन शव पर कई जगह गंभीर चोट के निशान थे. पुलिस को शक हुआ तो तुरंत डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया.

शादीशुदा महिला से चल रहा था प्रेम प्रसंग: पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि युवक का गांव की ही 24 साल की शादीशुदा महिला से पिछले डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों के बीच लगातार फोन पर बातचीत होती थी. परिवार और गांव वालों ने कई बार दोनों को समझाया, लेकिन संपर्क नहीं टूटा.

पति ने रंगे हाथ पकड़ा: पुलिस के अनुसार करीब 6 महीने पहले महिला के पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इसके बाद गांव में पंचायत बैठी. पंचायत में महिला और उसके प्रेमी ने माफी मांगी और कहा कि अब हम नहीं मिलेंगे. मामला शांत हो गया लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों फिर मिलने लगे और फोन पर बात करने लगे.

पति ने दोस्तों के साथ बनाया प्लान: इसकी जानकारी दोबारा पति को मिली. इस बार उसने पंचायत में शिकायत करने के बजाय हत्या की साजिश रच दी. पति ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. पुलिस के मुताबिक पति ने पत्नी से कहा कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे अभी खेत के पास बुलाओ.

पति ने शादी की दिया लालच: शुरुआत में महिला ने प्रेमी को बुलाने से मना कर दिया. इसके बाद पति ने शादी का लालच दिया. कहा कि अगर तुम उसे बुलाओगी तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा. पुलिस के अनुसार महिला झांसे में आ गई और पति के जरिए व्हाट्सएप कॉल कर प्रेमी को बगीचे में बुला लिया.

धारदार हथियार से प्रेमी पर हमला: प्रेमी जैसे ही बगीचे में पहुंचा, पति ने पत्नी को वहां से भगा दिया. पहले से घात लगाए बैठे पति के दोस्तों ने प्रेमी पर हमला कर दिया. आरोप है कि पति ने लोहे की रॉड से सिर पर वार किया, जिससे प्रेमी जमीन पर गिर गया. इसके बाद धारदार हथियार से भी हमला किया गया. मौके पर ही प्रेमी की मौत हो गई.