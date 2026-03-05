पति ने की पत्नी की मनेंद्रगढ़ में हत्या, शराब के नशे में दिया वारदात को अंजाम
शराब पीने के बाद पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद हुआ, जो देखते ही देखते जानलेवा बन गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 5, 2026 at 10:15 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चनवारीडांड के वार्ड नंबर 1 में गुरुवार को महिला का शव उसके घर से मिला. हत्या का आरोप महिला के पति पर है. पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है. शक जताया जा रहा है कि पति ने ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के वक्त पति नशे में था. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पति ने उसका गला घोंट दिया.
पति ने की पत्नी की हत्या
पुलिस और ग्रामीणों के मुताबिक चनवारीडांड निवासी राज पेंटर और उसकी पत्नी सुबरतिया बाई के बीच गुरुवार को किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि घटना के समय दोनों पति-पत्नी शराब के नशे में थे. इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हिंसक हो गया. बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर पति राज पेंटर ने पत्नी पर हमला कर दिया. हमले में सुबरतिया बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं आरोपी पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है.
हम लोगों को अचानक पता चला कि दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है. बाद में मालूम हुआ कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है: हरित शर्मा, स्थानीय निवासी
सिटी कोतवाली पुलिस ने पति को पकड़ा
सिटी कोतवाली पुलिस का कहना है कि फिलहाल हत्या के पीछे का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद और शराब के नशे में हुई. दोनों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हुआ था. जांच के दौरान पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा.
