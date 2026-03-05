ETV Bharat / state

पति ने की पत्नी की मनेंद्रगढ़ में हत्या, शराब के नशे में दिया वारदात को अंजाम

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चनवारीडांड के वार्ड नंबर 1 में गुरुवार को महिला का शव उसके घर से मिला. हत्या का आरोप महिला के पति पर है. पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है. शक जताया जा रहा है कि पति ने ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के वक्त पति नशे में था. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पति ने उसका गला घोंट दिया.

पति ने की पत्नी की हत्या

पुलिस और ग्रामीणों के मुताबिक चनवारीडांड निवासी राज पेंटर और उसकी पत्नी सुबरतिया बाई के बीच गुरुवार को किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि घटना के समय दोनों पति-पत्नी शराब के नशे में थे. इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हिंसक हो गया. बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर पति राज पेंटर ने पत्नी पर हमला कर दिया. हमले में सुबरतिया बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं आरोपी पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है.