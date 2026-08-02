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लखनऊ में प्रेमिका के लिए पत्नी की हत्या, शव को गोमती नदी में बहाया, 10 लाख के जेवर और कार बरामद

लखनऊ :​ सहिजना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. महिला की हत्या प्रेम-प्रसंग में पति ने की थी. प्रेमिका और साथियों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची और शव को गोमती नदी में बहा दिया. पुलिस ने आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट कार और लाखों के जेवर बरामद कर लिए हैं.

​मामला उन्नाव जिले के ग्राम सोनिक निवासी अंजलि सिंह (30) से जुड़ा है. बीते 31 जुलाई 2026 को अंजलि 30/31 जुलाई की रात घर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी. साजिश के तहत शातिर पति उमेंद्र प्रताप ने खुद 31 जुलाई को ही थाना रहीमाबाद पहुंचकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, ताकि पुलिस और परिजनों का ध्यान उस पर न जाए.

गोमती में मिला शव, शिनाख्त करते ही भागा पति : ​31 जुलाई की शाम इटौंजा क्षेत्र में गोमती नदी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ. शिनाख्त के लिए जब रहीमाबाद पुलिस उमेंद्र को केजीएमयू मोर्चरी ले गई, तो उसने शव की पहचान अपनी पत्नी अंजलि के रूप में की. हालांकि, पहचान उजागर होते ही उमेंद्र को पुलिस का शिकंजा कसने का डर सताने लगा और वह चकमा देकर मोर्चरी से ही फरार हो गया.

भाई की आशंका पर जांच : ​मृतका के भाई पुष्पेंद्र प्रताप ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उमेंद्र के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे. अंजलि जब भी इसका विरोध करती थी, तो उसे प्रताड़ित किया जाता था. भाई का आरोप था कि उमेंद्र ने अपनी प्रेमिका, परिजनों और साथियों संग मिलकर अंजलि की हत्या कर साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव नदी में फेंका.