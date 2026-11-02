लखीमपुर खीरी में पत्नी की हत्या, खाना बनाते समय पति से हुआ था विवाद, बेटे ने पिता के खिलाफ कराई FIR
फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून लगी लकड़ी की फंटी, टूटी चूड़ियां और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपी को हिरासत मे लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 9:36 PM IST
लखीमपुर खीरी : पसगवां कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून लगी लकड़ी की फंटी, टूटी चूड़ियां और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं. मृतका के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.
पुलिस की शुरुआती जांच में महिला की गला दबाकर और बेरहमी से पीटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. घटनास्थल पर कमरे के अंदर रात का बना खाना रखा मिला. कढ़ाई में सब्जी और गूंथा हुआ आटा भी था. इससे आशंका जताई जा रही है कि रात में खाना बनाते समय ही पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ होगा. विवाद बढ़ने पर पति ने पत्नी पर हमला कर दिया.
ग्रामीणों के मुताबिक, हरिराम और उसकी पत्नी के बीच अक्सर शराब पीने के बाद झगड़ा होता था. कई बार पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर दोनों के बीच समझौता भी कराया था. ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार होने वाले विवाद से परेशान होकर लोगों ने बाद में उनके घरेलू मामलों में दखल देना बंद कर दिया था. घटना वाली रात भी दोनों के बीच तेज बहस और झगड़ा होने की बात सामने आई है.
घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कमरे की बारीकी से जांच की. टीम को मौके से खून लगी लकड़ी की फंटी, टूटी हुई चूड़ियां और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं. मृतका के गले और शरीर पर भी चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं. पुलिस इन सभी साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बना रही है. मृतका के पांच बच्चे हैं. मां की मौत की खबर मिलते ही बेटी और बेटे मौके पर पहुंच गए. बड़े बेटे जेंटर ने अपने पिता हरिराम पर मां की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाते हुए पसगवां कोतवाली में लिखित तहरीर दी है.
पसगवां कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मृतका के बेटे की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. आरोपी हरिराम पूर्व में एक अन्य मामले में शाहजहांपुर जेल में बंद रह चुका है.
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