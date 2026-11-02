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लखीमपुर खीरी में पत्नी की हत्या, खाना बनाते समय पति से हुआ था विवाद, बेटे ने पिता के खिलाफ कराई FIR

मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया. ( Photo Credit; Lakhimpur Kheri Police )

लखीमपुर खीरी : पसगवां कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून लगी लकड़ी की फंटी, टूटी चूड़ियां और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं. मृतका के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.

पुलिस की शुरुआती जांच में महिला की गला दबाकर और बेरहमी से पीटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. घटनास्थल पर कमरे के अंदर रात का बना खाना रखा मिला. कढ़ाई में सब्जी और गूंथा हुआ आटा भी था. इससे आशंका जताई जा रही है कि रात में खाना बनाते समय ही पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ होगा. विवाद बढ़ने पर पति ने पत्नी पर हमला कर दिया.

इसी मकान में रहते थे पति-पत्नी. (Photo Credit; Lakhimpur Kheri Police) ग्रामीणों के मुताबिक, हरिराम और उसकी पत्नी के बीच अक्सर शराब पीने के बाद झगड़ा होता था. कई बार पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर दोनों के बीच समझौता भी कराया था. ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार होने वाले विवाद से परेशान होकर लोगों ने बाद में उनके घरेलू मामलों में दखल देना बंद कर दिया था. घटना वाली रात भी दोनों के बीच तेज बहस और झगड़ा होने की बात सामने आई है.