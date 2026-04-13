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पति के सिर पर हुआ खून सवार, मामूली विवाद में पत्नी को उतारा मौत के घाट

कवर्धा: शादी में दूल्हा-दुल्हन पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेते हैं. सातों फेरों में पति पत्नी को अलग-अलग वचन देता है. जिसमें एक वचन होता है, पत्नी के मान-सम्मान और रक्षा की जिम्मेदारी पति हर हाल में निभाएगा. लेकिन कई बार पति अपनी ही पत्नी का कातिल मामूली वाद विवाद में बन जाता है. एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि पति के सिर पर खून सवार हो जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ सिंघनपुरी के भेंड्रानवांगांव में. यहां मामूली विवाद में जहां पत्नी को अपनी जान गंवानी पड़ी वहीं पति को जेल जाना पड़ा.

पति ने की पत्नी की हत्या

वारदात सिंघनपुर जंगल थाना इलाके के ग्राम भेंड्रानवांगांव का है. वारदात वाले दिन पति-पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ. दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पति ने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया. आरोपी ने घर में रखे टंगिया से पत्नी पर जानलेवा वार कर दिया. वार इतना घातक था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस को जैसे ही वारदात की सूचना मिली, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार