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''मैंने बीवी का मर्डर कर दिया'', सरपंच के सामने आरोपी पति का कबूलनामा, खाना बनाने को लेकर पत्नी से हुआ था विवाद

सरपंच के सामने आरोपी पति का कबूलनामा ( ETV Bharat )

धमतरी: केरेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बाहनापथरा (कोटाभर्रीडीह) में 34 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत के मामले में अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. शुरुआती दौर में जिस घटना को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत माना जा रहा था, उसमें महिला के पति पर ही हत्या करने का शक गहराया है. बताया जा रहा है कि खाना नहीं बनाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पहले पाइप से पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और फिर तीर-कमान से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर चोटों के चलते महिला की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी पति खुद गांव के सरपंच के पास पहुंचा और कथित तौर पर कहा कि उसने हत्या कर दी है.



पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा पति मृतिका की पहचान सत्याबाई कमार (34 वर्ष) के रूप में हुई है. उसका पति राजकुमार कमार के साथ प्रेम विवाह हुआ था और दोनों के तीन बच्चे हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक 25 नवंबर की रात राजकुमार घर लौटा तो पत्नी को शराब के नशे में सोया हुआ पाया. उसने खाना बनाने को लेकर पूछताछ की, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. राजकुमार ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उसकी पत्नी अक्सर शराब पीकर सो जाती थी और खाना नहीं बनाने को लेकर उनके बीच आए दिन विवाद होता था.