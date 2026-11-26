''मैंने बीवी का मर्डर कर दिया'', सरपंच के सामने आरोपी पति का कबूलनामा, खाना बनाने को लेकर पत्नी से हुआ था विवाद
दोनों ने प्रेम विवाह किया था और दोनों के 3 बच्चे हैं. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 8:48 PM IST
धमतरी: केरेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बाहनापथरा (कोटाभर्रीडीह) में 34 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत के मामले में अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. शुरुआती दौर में जिस घटना को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत माना जा रहा था, उसमें महिला के पति पर ही हत्या करने का शक गहराया है. बताया जा रहा है कि खाना नहीं बनाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पहले पाइप से पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और फिर तीर-कमान से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर चोटों के चलते महिला की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी पति खुद गांव के सरपंच के पास पहुंचा और कथित तौर पर कहा कि उसने हत्या कर दी है.
पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा पति
मृतिका की पहचान सत्याबाई कमार (34 वर्ष) के रूप में हुई है. उसका पति राजकुमार कमार के साथ प्रेम विवाह हुआ था और दोनों के तीन बच्चे हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक 25 नवंबर की रात राजकुमार घर लौटा तो पत्नी को शराब के नशे में सोया हुआ पाया. उसने खाना बनाने को लेकर पूछताछ की, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. राजकुमार ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उसकी पत्नी अक्सर शराब पीकर सो जाती थी और खाना नहीं बनाने को लेकर उनके बीच आए दिन विवाद होता था.
पाइप से पीटकर हत्या
आरोप है कि इसी विवाद के दौरान राजकुमार ने पहले पाइप से सत्याबाई की जमकर पिटाई की. इसके बाद तीर-कमान से भी हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी. उसके शरीर से खून बहने लगा और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद राजकुमार गांव के सरपंच के पास पहुंचा और घटना की जानकारी देते हुए हत्या करने की बात कही. इसके बाद सरपंच मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.
घर की परछी में मिला था खून से लथपथ शव
घटना की सूचना मिलने पर केरेगांव पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो महिला के माथे, ठुड्डी, हाथ और पैर सहित शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चोट के निशान मिले. आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मर्ग कायम किया गया और शव पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है.
पत्नी ने खाना नहीं बनाया था इस बात को लेकर विवाद हुआ. बाद में मैंने पाइप और तीर से मारकर उसकी हत्या कर दी: आरोपी
प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. जांच के बाद और पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण साफ हो पाएगा और आगे की कार्रवाई उसी आधार पर की जाएगी: शैलेंद्र पांडेय, एडिशनल एसपी
पति पर गहराया शक, पुलिस कर रही पूछताछ
एडिशनल एसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि गुरुवार को केरेगांव पुलिस को ग्राम बाहनापथरा में एक महिला के संदिग्ध अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और महिला का मर्ग इंटीमेशन लेकर शव पंचनामा की कार्रवाई की. मृतिका के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. अब तक की जांच में महिला की मौत को लेकर उसके पति पर संदेह सामने आया है, जिसके आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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