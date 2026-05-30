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बलिया मे पत्नी की हत्या कर शव गंगा किनारे झाड़ियों में फेंका, पति और प्रेमिका गिरफ्तार

पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर अंजाम दी हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पुलिस ने पति और प्रेमिका गिरफ्तार
पुलिस ने पति और प्रेमिका गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 1:54 PM IST

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बलिया: कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर शव को गंगा किनारे झाड़ियों में पुल के ऊपर से फेंक दिया. पुलिस ने 2 दिन के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज दिया है.

घटना बलिया कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर दियर पांडे के डेरा के पास की है, जहां 22 मई को गंगा किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था. पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए प्रयास शुरू किए थे. दो दिन बाद मृतका की पहचान रेवती थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 की रहने वाली प्रीति कुमारी के रूप में हुई. शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने प्रीति के मायके वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए मृतका के पति चुन्नीलाल चौरसिया के पड़ोस के रहने वाली उसकी प्रेमिका शोभा को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतका के कान और नाक के आभूषण और 1300 रुपये बरामद किए है.

जांच के दौरान पुलिस को चुन्नीलाल चौरसिया और शोभा के मोबाइल फोन से अश्लील चैट और वीडियो मिले. इस आधार पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपियों ने बताया कि 22 मई को चुन्नीलाल ने मायके में रह रही अपनी पत्नी प्रीति को यह कहकर जिला चिकित्सालय बुलाया कि उसकी मां की तबीयत खराब है.

इसके बाद चुन्नीलाल ने प्रेमिका शोभा के साथ मिलकर प्रीति को पहले ब्यासी पुल के पास गंगा किनारे भेजा. वहां शोभा ने तरल नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पानी पिलाया. बेहोश होने के बाद पीछे से बाईक से आया पति चुन्नीलाल और शोभा ने मिलकर प्रीति का गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने शव को बाइक से ले जाकर गंगा किनारे झाड़ियों में फेंक दिया.

हत्या के बाद आरोपी पति और उसकी प्रेमिका ने प्रीति के अचानक गायब हो जाने का नाटक करना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि चुन्नीलाल अपनी प्रेमिका शोभा को लोगों के सामने मुंहबोली बहन बताता था. पुलिस ने मात्र 2 दिन में मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति चुन्नीलाल चौरसिया और उसकी प्रेमिका शोभा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

बलिया क्षेत्राधिकारी मोहम्मद उस्मान ने बताया की को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत शिवपुर दियर के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था, जिसकी बाद में पहचान प्रीति प्रजापति पत्नी चुन्नीलाल प्रजापति निवासी रेवती नगर पंचायत वार्ड नं0-13 थाना रेवती के रूप में की गई थी. इसमें मृतका के पिता श्यामदेव प्रजापति के तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था. बाद में थाना कोतवाली एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर एनालसेस व अन्य मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर इस हत्या की घटना में शामिल रहे है. उसके पति चुन्नीलाल प्रजापति एवं उसकी प्रेमिका शोभा चौरसिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

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