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सीतापुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद भी लगाई फांसी

थानगांव थाना क्षेत्र के राजापुर इसरौली गांव निवासी दीपू (24) पुत्र गोबरे अपनी पत्नी छाया (22) के साथ घर में रह रहा था.

सीतापुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट
सीतापुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 3:22 PM IST

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सीतापुर: थानगांव थाना क्षेत्र में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. जबकि दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, थानगांव थाना क्षेत्र के राजापुर इसरौली गांव निवासी दीपू (24) पुत्र गोबरे अपनी पत्नी छाया (22) के साथ घर में रह रहा था. बताया जा रहा है कि बीती रात किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ.

विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर दीपू ने अपनी गर्भवती पत्नी पर धारदार हथियार (बांके) से हमला कर दिया. हमले में छाया की मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा न खुलने और कोई हलचल न होने पर परिजनों को शक हुआ. जब अंदर जाकर देखा गया तो दोनों के शव पड़े मिले. यह दृश्य देखकर परिवार के लोग चीख-पुकार करने लगे और गांव में अफरा-तफरी मच गई.


घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मौके पर एडिशनल एसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर थानगांव विमल गौतम और फोरेंसिक टीम पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं मृतका छाया के पिता मेवालाल निवासी नेवादा थाना रेउसा ने मामले को संदिग्ध बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि परसों ही बेटी को विदा कराकर ससुराल भेजा था, लेकिन यह नहीं पता था कि वह जिंदा वापस नहीं लौटेगी.

उन्होंने मृतका के सास-ससुर की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि बांके से पत्नी की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगा ली है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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