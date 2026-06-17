पारिवारिक विवाद के चलते पति ने की पत्नी की हत्या, पलंग पर लहूलुहान हालत में मिला शव
दंपती अकेले ही रह रहे थे. किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था. हत्या के बाद पति फरार हो गया था.
Published : June 17, 2026 at 6:12 PM IST
झालावाड़: जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के खारपा गांव में पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. वारदात की जानकारी परिजनों को बुधवार सुबह मिली, जब लहूलुहान हालत में महिला का शव उसके कमरे में पलंग पर पड़ा मिला. वारदात को अंजाम देने के बाद पति मौके से फरार हो गया, जिसे फिलहाल पुलिस ने डिटेन कर लिया है. घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद अकलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए.
अकलेरा थाना प्रभारी धर्माराम चौधरी ने बताया कि बुधवार सुबह थाना क्षेत्र के खारपा गांव में कमरे में एक महिला बीना बाई का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मय जाब्ते के मौके पर पहुंची थी. थाना प्रभारी ने बताया कि विवाहिता बीना बाई का शव पलंग पर पड़ा हुआ था, जिसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान थे. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया. उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को अकलेरा अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया है.
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थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने महिला की हत्या का संदेह पति पर जताया था. महिला का पति मौके से फरार था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति छोटूलाल को डिटेन कर लिया है. आरोपी छोटूलाल और उसकी पत्नी बीना बाई दोनों ही घर में अकेले रहते थे. संभवत: मंगलवार रात दोनों के बीच कोई विवाद हुआ होगा, जिसके बाद पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. उन्होंने बताया कि मृतक महिला के परिजनों को भी सूचना दे दी है, जिनके पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.
महिला दो दिन पहले ही पीहर से आई थी: परिजनों ने बताया कि महिला बीना बाई छीपाबड़ौद क्षेत्र की रहने वाली थी तथा कुछ समय से पीहर गई हुई थी. उन्होंने बताया कि छोटूलाल दो दिन पहले ही बीना बाई को पीहर से लेकर घर पहुंचा था. उन्होंने बताया कि किसी पारिवारिक विवाद के चलते दोनों के बीच देर रात झगड़ा हो गया, जिसमें छोटूलाल ने बीना बाई की हत्या कर दी.