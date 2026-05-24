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पति ने की पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, बीवी ने शराबी शौहर को पैसे देने से किया था इंकार

पति ने की पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, बीवी ने शराबी शौहर को पैसे देने से किया था इंकार

Husband murders wife
पति ने की पत्नी की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 24, 2026 at 6:55 AM IST

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कोरबा: शराबी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. बीवी की गलती बस इतनी थी कि उसने शराबी शौहर को शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए. इस बात से खफा आरोपी ने डंडे से पीट-पीटकर पत्नी की जान ले ली. आरोपी पति का नाम बलिराम मरावी है, वो बांगो थाना इलाके के ग्राम पंचायत मानिकपुर, दमहामुड़ा गांव का रहने वाला है. मृतक महिला का नाम संगीता मरावी था. शराब के नशे में आरोपी आए दिन पत्नी से झगड़ा किया करता था. वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

शराबी पति ने की पत्नी की हत्या

बांगो थाना पुलिस ने बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे आरोपी पति ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया. हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर बांगो थाना पुलिस पहुंची. पुलिस के साथ मौके पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी. पुलिस ने मौके से हत्या के सारे सबूत जुटाए. पुलिस ने बताया कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति घर पर ही मौजूद मिला. पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.

हमें ये खबर मिली थी कि बांगो थाना इलाके के ग्राम पंचायत मानिकपुर, दमहामुड़ा गांव में पति ने पत्नी की डंडे से पिटाई की है. पिटाई से महिला की मौत हो गई है. पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर दबिश दी. आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी है: नीतिश ठाकुर, एडिशनल एसपी, कटघोरा


डंडे से पीटकर उतारा मौत के घाट

खूनी वारदात के संबंध में कटघोरा के एडिशनल एसपी नीतिश ठाकुर ने आगे बताया कि आरोपी बलिराम हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अपने घर पर ही मौजूद मिला. पुलिस ने मौके से हत्या के सारे सबूत जुटा लिए हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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