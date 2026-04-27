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दूसरी पत्नी कर रही थी ससुराल जाने की जिद ... पति ने दुनिया से ही कर दिया विदा, बक्से में मिली लाश का खुलासा

महिला से प्यार, शादी, फिर हत्या कर बक्से में भरकर शव को हाईवे पर फेंका.

पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट
पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 7:17 PM IST

3 Min Read
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कौशांबी: जिले में 15 अप्रैल को हाईवे किनारे बक्से में मिली महिला के शव का पुलिस ने खुलासा करते हुए, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी पति ने ही महिला की हत्या कर शव को बक्से में भरकर फेंका था.

पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत के आनुसार, घटना कोखराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 की है, जहां 15 अप्रैल को बक्से में एक महिला का शव मिला था, इसके बाद पुलिस ने महिला के शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नही मिली, जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो महिला की शिनाख्त अमेठी की मोनी वर्मा के रूप में हुई.

पुलिस जांच में पता चला कि मोनी की शादी कानपुर, दबौली के रहने वाले हर्ष खियानी उर्फ बिट्टू के साथ हुई थी, 3 साल पहले मृतक महिला मोनी वर्मा से हर्ष की मुलाकात हुई थी, कुछ दिन गुजरने के बाद, दोनों में प्यार हो गया, आरोपी ने पहले से शादीशुदा होने की बात महिला को नहीं बताई, जब महिला ने शादी की जिद की, तो हर्ष ने मंदिर में उससे शादी कर ली और कानपुर के शारदा अपार्टमेंट में रहने लगा, महीनों बीत जाने के बाद जब महिला ने हर्ष से घर ले चलने की जिद की, तो हर्ष ने उसे पहले से शादीशुदा होने की बात बताई.

इसके बाद महिला और हंस के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा, हर्ष ने उसे बताया कि अगर वह उसे घर लेकर जाता है तो उसकी पहली पत्नी से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा और समाज में बेइज्जती भी होगी, लेकिन महिला फिर भी नहीं मानी और घर ले चलने की जिद पर अड़ी रही.

इसके बाद हर्ष ने महिला की हत्या का प्लान बनाया और 15 अप्रैल को हत्या कर शव को बक्से में भरकर, यश गुप्ता की गाड़ी में रख कर उसको ठिकाने लगाने निकल पड़ा, रास्ते में जब ड्राइवर को बक्से में शव होने की जानकारी मिली, तो उसने ड्राइवर को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया. उसके बाद शव को कोखराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे किनारे बक्से के साथ फेंक कर फरार हो गया. पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.


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