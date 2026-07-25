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पति ने कर दिया पत्नी का मर्डर, सूरजपुर कोतवाली के सपकरा गांव की वारदात

सूरजपुर: कोतवाली थाना इलाके के सपकरा गांव में नाराज पति ने पत्नी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि पति आए दिन अपनी पुश्तैनी जमीन बेचता रहता था. इस बात से पत्नी दुखी रहा करती थी. कई बार वो पति को जमीन बेचने से मना भी करती थी और रोकती भी थी. लेकिन पति उसकी बातों को नहीं सुनता था. वारदात वाले दिन भी जमीन बेचने पर पति-पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि आोरपी पति ने घर में रखा फावड़ा उठाकर पत्नी पर जानलेवा वार कर दिया. वार इतना घातक था कि पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.

सपकरा गांव की वारदात (ETV Bharat)

आरोपी के पास जो पुश्तैनी जमीन थी वो उसे लगातार बेच रहा था. पति को पत्नी लगातार जमीन बेचने से रोक रही थी. पत्नी का कहना था कि जमीन पूर्वजों की है और उसे बचाकर रखना चाहिए. लेकिन पत्नी को बातों को उनसुना कर वो जमीन बेचता रहा. इस बात को लेकर एक दिन दोनों में विवाद हुआ जो बढ़ते बढ़ते हत्या तक पहुंच गया: योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर

पति ने की पत्नी की हत्या

हत्या की इस वारदात से सपकरा गांव में मातम का माहौल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मृतक महिला का नाम रामबाई था जिसका अक्सर पति भुवनेश्वर से झगड़ा होता रहता था. गांव वालों के मुताबिक आरोपी पति अक्सर पत्नी को बिना जानकारी दिए पूर्वजों की जमीन औने पौने दाम में बेच दिया करता था. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए फावड़े को जब्त कर लिया है.