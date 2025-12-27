कानपुर में पत्नी का सिर ईंट से कूचकर हत्या, बाहर से दरवाजा किया लॉक, एक साल पहले हुई थी शादी
परिजनों का आरोप है कि पति दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित करता था. पुलिस केस दर्ज कर आरोपी पति की तलाश कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 5:33 PM IST|
Updated : December 27, 2025 at 5:46 PM IST
कानपुर : गोविंदनगर थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की सिर कूचकर हत्या कर दी. इसके बाद दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया. महिला के भाई की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. दरवाजा तोड़कर पहली मंजिल पर गई तो महिला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम को सिर पर चोट के निशान मिले हैं, जो ईंट या पत्थर से मारने के हैं. परिजनों का आरोप है कि रोशनी का पति संजय अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता था. भाई की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है.
दिनांक 27-12-2025 को थाना क्षेत्र गोविन्दनगर में एक महिला की संदिग्ध मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर, घर का ताला खोलने पर महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला,घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का… pic.twitter.com/8lWqhbjnsd— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) December 27, 2025
पड़ोसियों ने पति को जाते देखा : राहुल ने पुलिस को बताया, शुक्रवार को बहन के घर पहुंचा, तो दरवाजे पर ताला लगा था. फोन भी बंद आ रहा था. सास भी घर पर नहीं थी. फिर रिश्तेदारों के यहां जानकारी ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला. आज दोबारा बहन के घर पहुंचा, तो पड़ोसियों ने बताया कि संजय को ताला बंद कर घर से जाते हुए देखा है. इसके बाद गोविंदनगर थाना पहुंचा और पुलिस को मामले की जानकारी दी.
एक साल पहले हुई थी शादी : राहुल ने बताया, बहन रोशनी की शादी पिछले साल 18 दिसंबर को गांव के ही संजय कुमार के साथ हुई थी. शादी के बाद यह लोग गुजैनी एफ ब्लॉक स्थित कॉलोनी में रहने चले गए थे. संजय एक फैक्ट्री में काम करता है.
छोटी-छोटी बात पर होता था झगड़ा : संजय की रोशनी से दूसरी शादी थी, उसकी पहली पत्नी ने सुसाइड कर लिया था. बीते 6 माह से संजय और रोशनी के बीच आपसी मनमुटाव चल रहा था. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था. लेकिन दोनों को समझा दिया जाता था.
जलाकर मारने का किया था प्रयास : बीती 21 नवंबर को झगड़ा होने के बाद संजय ने बहन को जलाकर मारने का प्रयास किया. संजय और उसकी मां इंदिरा देवी के खिलाफ गोविंदनगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था. इसके बाद बहन को अपने साथ घर ले आए थे. मंगलवार को संजय घर आया और बहन से समझौता कर बहन को अपने घर ले गया था.
पुलिस कर रही आरोपी की तलाश : डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की है. मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है. महिला की हत्या ईंट या पत्थर से वार कर की गई है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.
