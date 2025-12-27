ETV Bharat / state

कानपुर में पत्नी का सिर ईंट से कूचकर हत्या, बाहर से दरवाजा किया लॉक, एक साल पहले हुई थी शादी

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने परिजनों से ली जानकारी. ( Photo Credit; Kanpur Police )

कानपुर : गोविंदनगर थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की सिर कूचकर हत्या कर दी. इसके बाद दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया. महिला के भाई की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. दरवाजा तोड़कर पहली मंजिल पर गई तो महिला खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम को सिर पर चोट के निशान मिले हैं, जो ईंट या पत्थर से मारने के हैं. परिजनों का आरोप है कि रोशनी का पति संजय अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता था. भाई की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है. पड़ोसियों ने पति को जाते देखा : राहुल ने पुलिस को बताया, शुक्रवार को बहन के घर पहुंचा, तो दरवाजे पर ताला लगा था. फोन भी बंद आ रहा था. सास भी घर पर नहीं थी. फिर रिश्तेदारों के यहां जानकारी ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला. आज दोबारा बहन के घर पहुंचा, तो पड़ोसियों ने बताया कि संजय को ताला बंद कर घर से जाते हुए देखा है. इसके बाद गोविंदनगर थाना पहुंचा और पुलिस को मामले की जानकारी दी.