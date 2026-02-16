ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे पर पति का मर्डर, खाने में दी नींद की गोलियां, प्रेमी के साथ हथौड़े से सिर और चेहरा कूच डाला

पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. ( Photo Credit; Muzaffarnagar Police )