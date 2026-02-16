ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे पर पति का मर्डर, खाने में दी नींद की गोलियां, प्रेमी के साथ हथौड़े से सिर और चेहरा कूच डाला

पति के बेहोश पर पत्नी ने प्रेमी को बुलाया. मारने के बाद शव को बाइक पर रखकर जंगल में फेंक दिया.

पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. (Photo Credit; Muzaffarnagar Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर : थाना कोतवाली क्षेत्र में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. पहले नशे की गोलियां खिलाई, फिर हथौड़े से सिर कूच कर मार डाला. इसके बाद शव को बाइक पर लादकर जंगल में फेंक दिया. हत्याकांड के 24 घंटे बाद सोमवार को पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, गांव मलीरा में 14 फरवरी (शनिवार) रात संदीप की हत्या पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी. संदीप की पत्नी मीनाक्षी और प्रेमी गौतम उर्फ सौरभ को गिरफ्तार किया गया है. गौतम ने बताया कि संदीप मेरी बुआ का लड़का था. बुआ के घर मेरा आना जाना लगा रहता था.

गौतम ने बताया, इसी दौरान मीनाक्षी से प्यार हो गया. संदीप की गैर मौजूदगी मीनाक्षी से संबंध बनाए. इस बात का पता संदीप को चल गया था. वह हम दोनों के प्यार में रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी.

एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, प्लानिंग के मुताबिक, शनिवार रात मीनाक्षी ने संदीप के खाने में नशे की गोलियां मिला दीं. संदीप गहरी बेहोशी की हालत में पहुंच गया, तो मीनाक्षी ने प्रेमी गौतम को घर बुला लिया. दोनों ने मिलकर बेहोश संदीप के सिर, चेहरे और गले पर भारी हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

इसके बाद दोनों ने बड़ी होशियारी से संदीप के शव को बाइक पर बीच में रखकर गांव के पास स्थित जंगल में ले जाकर फेंक दिया. घर लौटकर उन्होंने खून से सने कपड़े बदले और हत्या में इस्तेमाल की गई हथौड़े को छिपा दिया. रविवार सुबह जब जंगल में शव मिला, तो इलाके में दहशत फैल गई. शक के आधार पर मीनाक्षी और ममेरे भाई गौतम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में उपयोग हथोड़ा और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं. दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है.

यह भी पढ़ें : महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में दरार, टेस्टिंग के अगले दिन ही गिरने लगा पानी, एडीएम बोले- ऑपरेटर की लापरवाही

TAGGED:

MUZAFFARNAGAR NEWS
HUSBAND MURDERED ON VALENTINE DAY
MURDER IN ILLICIT RELATIONSHIP
मुजफ्फरनगर में पति का मर्डर
MUZAFFARNAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.