सोनीपत में पत्नी ही निकली पति की "कातिल", प्राईवेट पार्ट दबाकर दिया था वारदात को अंजाम, पुलिस जांच में हुए बड़े खुलासे

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महिला ने ही अपने पति का प्राइवेट पार्ट दबाकर हत्या की थी. पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड सतपाल के साथ मिलकर पति रामकिशन की हत्या की है.

आरोपी महिला गिरफ्तार: सिविल लाइन थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि "सोनीपत के गांव ककाना का रहने वाला रामकिशन पिछले एक साल से कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन में पिछले एक साल से चौकीदारी का काम करता था. उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता था. लेकिन उसकी पत्नी और उसके बीच में लंबे समय से विवाद हो रहा था. जिसके चलते हत्या की बात सामने आई थी. लेकिन अब पुलिस ने रामकिशन की पत्नी सरिता को गिरफ्तार कर लिया है".

आरोपी महिला ने कबूला जुर्म: पुलिस की मानें तो रामकिशन आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था और उस पर पहले भी कई मामले दर्ज थे. आरोपी सतपाल के साथ मृतक रामकिशन की दोस्ती जेल में ही हुई थी. वे दोनों साथ में गार्डन का काम करते थे. इस बीच रामकिशन की पत्नी सरिता और सतपाल की भी दोस्ती हो गई. इसलिए सतपाल और सरिता ने मिलकर रामकिशन को मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल जांच जारी है. जांच के बाद ही असली वजह सामने आ पाएगी. वहीं, कैमरे के सामने भई सरिता ने कबूल किया है कि "उसका पति लगातार उसे परेशान करता था. इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया".