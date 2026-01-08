ETV Bharat / state

सोनीपत में पत्नी ही निकली पति की "कातिल", प्राईवेट पार्ट दबाकर दिया था वारदात को अंजाम, पुलिस जांच में हुए बड़े खुलासे

सोनीपत में पति की हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अब उसके आरोपी प्रेमी सतपाल की तलाश में पुलिस.

सोनीपत में पत्नी ने ही की थी पति की हत्या
पति की हत्या करने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 8, 2026 at 10:34 AM IST

|

Updated : January 8, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महिला ने ही अपने पति का प्राइवेट पार्ट दबाकर हत्या की थी. पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड सतपाल के साथ मिलकर पति रामकिशन की हत्या की है.

आरोपी महिला गिरफ्तार: सिविल लाइन थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि "सोनीपत के गांव ककाना का रहने वाला रामकिशन पिछले एक साल से कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन में पिछले एक साल से चौकीदारी का काम करता था. उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता था. लेकिन उसकी पत्नी और उसके बीच में लंबे समय से विवाद हो रहा था. जिसके चलते हत्या की बात सामने आई थी. लेकिन अब पुलिस ने रामकिशन की पत्नी सरिता को गिरफ्तार कर लिया है".

आरोपी महिला ने कबूला जुर्म: पुलिस की मानें तो रामकिशन आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था और उस पर पहले भी कई मामले दर्ज थे. आरोपी सतपाल के साथ मृतक रामकिशन की दोस्ती जेल में ही हुई थी. वे दोनों साथ में गार्डन का काम करते थे. इस बीच रामकिशन की पत्नी सरिता और सतपाल की भी दोस्ती हो गई. इसलिए सतपाल और सरिता ने मिलकर रामकिशन को मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल जांच जारी है. जांच के बाद ही असली वजह सामने आ पाएगी. वहीं, कैमरे के सामने भई सरिता ने कबूल किया है कि "उसका पति लगातार उसे परेशान करता था. इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया".

सोनीपत में पत्नी ने ही की थी पति की हत्या (Etv Bharat)

दूसरे आरोपी की तलाश जारी: सिविल थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि "कल उन्हें सूचना मिली थी कि कमी रोड पर स्थित एक निजी गार्डन में चौकीदार रामकिशन की हत्या कर दी गई थी. हत्या उसी की पत्नी ने की थी. आरोपी महिला सरिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि उसके साथी सतपाल की तलाश जारी है. वहीं, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सतपाल नाम के एक शख्स के साथ मिलकर हत्या की गई है. आरोपी महिला से पूछताछ जारी है. पूछताछ में सामने आया है कि उसका पति आरोपी महिला को परेशान करता था. जिसके चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है".

ये भी पढ़ें: पानीपत में व्यापारी से एक करोड़ की रंगदारी की मांग, अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

ये भी पढ़ें: रोहतक में साइबर ठगी, वर्क फ्रॉम होम ने नाम पर ठग लिए साढ़े 8 लाख रुपए, आरोपी गुरुग्राम से गिरफ्तार

Last Updated : January 8, 2026 at 10:58 AM IST

TAGGED:

HUSBAND MURDERED IN SONIPAT
ACCUSED WOMAN ARRESTED
सोनीपत में पति की हत्या
प्राइवेट पार्ट दबाकर हत्या
MURDERED IN SONIPAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.