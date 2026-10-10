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कुशीनगर में घरेलू विवाद में पति की हत्या, पहली पत्नी पर आरोप

जमीन के विवाद में मर्डर ( Etv Bharat )

कुशीनगर: घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के जंगल जगदीशपुर गांव के मदरहवां निवासी ओमप्रकाश राजभर से जुड़ा है.

पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल चौरिया गांव में शनिवार सुबह करीब 6 बजे ओमप्रकाश राजभर (50) का शव खेत में मिला. आरोप है कि जमीन में हिस्सेदारी को लेकर हुए विवाद के दौरान उनकी पहली पत्नी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं, बीच-बचाव करने पहुंची दूसरी पत्नी घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. वारदात के बाद से आरोपी महिला फरार है.