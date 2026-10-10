कुशीनगर में घरेलू विवाद में पति की हत्या, पहली पत्नी पर आरोप
दूसरी पत्नी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 12:20 PM IST
कुशीनगर: घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के जंगल जगदीशपुर गांव के मदरहवां निवासी ओमप्रकाश राजभर से जुड़ा है.
पड़रौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल चौरिया गांव में शनिवार सुबह करीब 6 बजे ओमप्रकाश राजभर (50) का शव खेत में मिला. आरोप है कि जमीन में हिस्सेदारी को लेकर हुए विवाद के दौरान उनकी पहली पत्नी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं, बीच-बचाव करने पहुंची दूसरी पत्नी घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. वारदात के बाद से आरोपी महिला फरार है.
जानकारी के मुताबिक, ओमप्रकाश की पहली शादी से 3 बेटियां और 1 बेटा है. करीब 18 साल पहले उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी. दूसरी पत्नी से भी उसे 1 बेटा और 1 बेटी हैं.
ओमप्रकाश ने अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि का कुछ हिस्सा बेच दिया था. जमीन में हिस्सेदारी नहीं मिलने को लेकर पहली पत्नी नाराज थी. इसी बात को लेकर शनिवार सुबह दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर पहली पत्नी ने धारदार हथियार से ओमप्रकाश पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के दौरान ओमप्रकाश की दूसरी पत्नी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, जिसमें वो घायल हो गई. उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पड़रौना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी महिला घटना के बाद से फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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