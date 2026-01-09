ETV Bharat / state

मुरादाबाद में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, लखनऊ में मिला महिला का शव

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, दोनों ही मामलों की पड़ताल की जा रही.

यूपी में हत्या
यूपी में हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 1:05 PM IST

लखनऊ/मुरादाबाद: यूपी के अलग-अलग जिलों से हत्या की खबर सामने आ रही है. मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी पर हमला कर हत्या कर दी. वहीं, लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के अमावां जंगल में एक महिला का शव मिला. पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुट गई है.

पति ने की हत्या: मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गांव देवीपुर में पति ने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे का फावड़ा मारकर हत्या कर दी. खबर फैलते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया. आरोपी पति ने आपा खोते हुए भारी लोहे के फावड़े से पत्नी पर जानलेवा वार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही सीओ कटघर वरुण कुमार औक थाना प्रभारी विनोद कुमार मौके पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.


एसपी सिटी कुमार विजय सिंह ने बताया कि घरेलू विवाद में कटघर थाना क्षेत्र के देवीपुरा के रहने वाले राजू सैनी (45) ने पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मां की हत्या के बाद बेटे अंश ने पिता के खिलाफ तहरीर दी है. हत्या की हर पहलू से जांच की जा रही है.

बेटे ने लगाया ये आरोप: मृतका के बेटे अंश ने बताया कि गुरुवार की शाम मेरे माता-पिता खेत पर काम कर रहे थे, तभी वहां किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर मेरे पिता ने फावड़े से मेरी मां की हत्या कर दी. इससे पहले घर में छोटी-मोटी बातों पर विवाद होता रहता था.

जंगल में मिला महिला का शव: लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र स्थित अमावां जंगल में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव मिला. सूचना पर पुलिस सहित ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. फिलहाल शव की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है.

कृष्णा नगर सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने बताया कि महिला का पैर कटा हुआ है. ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल में किसी जानवर ने महिला का पैर नोच लिया है. फिलहाल महिला की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं.

संपादक की पसंद

