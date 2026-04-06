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आपसी विवाद में पत्नी की हत्या, आरोपी पति फरार

कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस आरोपी पति को तलाश रही है.

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प्रीति कुमारी(फाइल फोटो ) (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 5:40 PM IST

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कोडरमा: जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में किराए के मकान में रहने वाले पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान 25 वर्षीय प्रीति कुमारी के रूप में हुई है, जो गिरिडीह जिले के राजधनवार की रहने वाली थी. मृतका के मामा अनिल स्वर्णकार ने बताया कि प्रीति की शादी पवन स्वर्णकार से 3 वर्ष पहले हुई थी. पवन पेशे से टोटो ड्राइवर था और वह प्रीति के साथ झुमरी तिलैया के तिलैया बस्ती वार्ड नंबर 2 में किराए के मकान में रहा करता था.

मृतका के मामा ने दी जानकारी

अनिल स्वर्णकार ने बताया कि पवन कुछ दिनों से प्रीति के साथ राजधनवार में ही रह रहा था. लेकिन बीते गुरुवार को पवन और प्रीति अपने बच्ची के साथ झुमरी तिलैया आ गया और वह अपने काम में लग गया. इसी बीच शुक्रवार की शाम पवन ने फोन पर बताया कि वह पुराने मकान को छोड़ एक नए मकान में किराएदार के रूप में रहने जा रहा है. इसी बीच शनिवार की सुबह उसने फोन कर बताया कि उसका प्रीति से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है और हाथापाई में प्रीेति के सिर में चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई.

जानकारी देते मृतका के माता और मामा (ईटीवी भारत)

परिजनों ने की लिखित शिकायत

इस सूचना के बाद प्रीति के परिजन झुमरी तिलैया पहुंचे और तिलैया थाना में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई. इसके पश्चात तिलैया पुलिस किराए के उस मकान में पहुंची, जहां पवन अपनी पत्नी के साथ रह रहा था. लेकिन वहां कमरे में ताला लगा हुआ था. इसके बाद पुलिस ताला तोड़कर अंदर घुसी तो देखा कि वहां सारा सामान बिखरा पड़ा था. पुलिस ने पवन को फोन लगाना शुरू किया लेकिन पवन का फोन स्विच ऑफ आने के कारण उसका कहीं पता नहीं चल पाया. तकनीकी जांच में पवन के मोबाइल का आखिरी लोकेशन मरकच्चो देखा गया.

पुलिस लगातार पवन को ढूंढने में लगी थी, इसी बीच रविवार को पवन का टोटो बेंगाबाद इलाके में कहीं देखा गया. लेकिन प्रीति का कहीं कुछ पता नहीं चलने पर सोमवार की सुबह तिलैया पुलिस डॉग स्क्वायड की टीम के साथ उस किराए के मकान में पहुंची, जहां पवन रहता था, ताकि प्रीति या पवन से संबंधित कोई साक्ष्य मिल सके. इसी बीच तिलैया थाना क्षेत्र के गुमो सतपुलिया के पास रहने वाले एक मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि उनके घर के पास एक प्लास्टिक में बंधा हुआ कोई शव पड़ा है. जिसके बाद तिलैया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की तो प्लास्टिक में बंधा हुआ शव प्रीति का निकला.

मामले की जांच के लिए एसपी ने बनाई एसआईटी

मामले को लेकर कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि शव को देखकर प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि उसकी हत्या की गई है. पुलिस फिलहाल मृतका के पति पवन की तलाश कर रही है. इसके लिए एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है. साथ ही एक एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है, जो हत्या के सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच करेगी.

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