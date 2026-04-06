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आपसी विवाद में पत्नी की हत्या, आरोपी पति फरार

कोडरमा: जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में किराए के मकान में रहने वाले पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान 25 वर्षीय प्रीति कुमारी के रूप में हुई है, जो गिरिडीह जिले के राजधनवार की रहने वाली थी. मृतका के मामा अनिल स्वर्णकार ने बताया कि प्रीति की शादी पवन स्वर्णकार से 3 वर्ष पहले हुई थी. पवन पेशे से टोटो ड्राइवर था और वह प्रीति के साथ झुमरी तिलैया के तिलैया बस्ती वार्ड नंबर 2 में किराए के मकान में रहा करता था.

मृतका के मामा ने दी जानकारी

अनिल स्वर्णकार ने बताया कि पवन कुछ दिनों से प्रीति के साथ राजधनवार में ही रह रहा था. लेकिन बीते गुरुवार को पवन और प्रीति अपने बच्ची के साथ झुमरी तिलैया आ गया और वह अपने काम में लग गया. इसी बीच शुक्रवार की शाम पवन ने फोन पर बताया कि वह पुराने मकान को छोड़ एक नए मकान में किराएदार के रूप में रहने जा रहा है. इसी बीच शनिवार की सुबह उसने फोन कर बताया कि उसका प्रीति से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है और हाथापाई में प्रीेति के सिर में चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई.

जानकारी देते मृतका के माता और मामा (ईटीवी भारत)

परिजनों ने की लिखित शिकायत

इस सूचना के बाद प्रीति के परिजन झुमरी तिलैया पहुंचे और तिलैया थाना में इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई. इसके पश्चात तिलैया पुलिस किराए के उस मकान में पहुंची, जहां पवन अपनी पत्नी के साथ रह रहा था. लेकिन वहां कमरे में ताला लगा हुआ था. इसके बाद पुलिस ताला तोड़कर अंदर घुसी तो देखा कि वहां सारा सामान बिखरा पड़ा था. पुलिस ने पवन को फोन लगाना शुरू किया लेकिन पवन का फोन स्विच ऑफ आने के कारण उसका कहीं पता नहीं चल पाया. तकनीकी जांच में पवन के मोबाइल का आखिरी लोकेशन मरकच्चो देखा गया.