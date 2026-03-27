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फिरोजाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, पेट में घोंपा चाकू, दोनों में हुई थी कहासूनी

फिरोजाबाद : नगला सिंघी थाना क्षेत्र के गांव रामपुर में पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है. एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है.

अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया, पुलिस को यूपी-112 पर सूचना मिली कि रामपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर कर दी है. पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की. जांच पड़ताल में पता चला कि गोविंद ने अपनी पत्नी सीमा की पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी है.

पुलिस ने घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी भी ली. पूछताछ में पता चला कि गोविंद और सीमा के बीच अक्सर कलह रहती थी और शुक्रवार को भी कहासुनी हुयी. जिसके बाद गोविंद आपा खो बैठा और उसने मर्डर कर दिया.