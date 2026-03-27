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फिरोजाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, पेट में घोंपा चाकू, दोनों में हुई थी कहासूनी

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस कर रही मामले की जांच.
पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; Firozabad Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 8:16 PM IST

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फिरोजाबाद : नगला सिंघी थाना क्षेत्र के गांव रामपुर में पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है. एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है.

अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया, पुलिस को यूपी-112 पर सूचना मिली कि रामपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर कर दी है. पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की. जांच पड़ताल में पता चला कि गोविंद ने अपनी पत्नी सीमा की पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी है.

पुलिस ने घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी भी ली. पूछताछ में पता चला कि गोविंद और सीमा के बीच अक्सर कलह रहती थी और शुक्रवार को भी कहासुनी हुयी. जिसके बाद गोविंद आपा खो बैठा और उसने मर्डर कर दिया.

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर गोविंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया, मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि लगभग 25 वर्षीय सीमा देवी, पत्नी गोविंद का शव जमीन पर पड़ा था. उनके पेट पर किसी नुकीले हथियार से वार किया गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सीमा अपने पहले पति को छोड़कर आई थीं. गोविंद से सीमा ने उन्होंने प्रेम विवाह किया था.

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