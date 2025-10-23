ETV Bharat / state

पत्नी ने मेला जाने से किया इनकार तो पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, पहली पत्नी की भी कर चुका है हत्या, हाल ही में जेल से लौटा था आरोपी

दुमका में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

husband murdered his wife In Dumka
घटनास्थल पर पुलिसकर्मी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 2:34 PM IST

|

Updated : October 23, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका : जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के कोलारकोंदा पंचायत अंतर्गत बसमत्ता गांव में पति ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. खास बात यह भी है कि आरोपी राखीशल बेसरा ने वर्षों पहले भी अपनी पहली पत्नी की हत्या की थी और लगभग 09 साल के बाद कुछ ही दिन पहले केन्द्रीय कारा, दुमका से बाहर निकला था.

पत्नी के मेला नहीं जाने पर क्रोधित हो गया राखीशल बेसरा

दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के बसमत्ता गांव में 47 वर्षीय राखीशल बेसरा ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है. मृतका का नाम बितनी हांसदा (35) है. दरअसल, गांव में काली पूजा का मेला लगा हुआ था और पति राखीशल ने अपनी पत्नी बितनी हांसदा को मेला चलने को कहा पर पत्नी घर पर ही काफी शराब पी चुकी थी, इसलिए मेला जाने से इंकार कर दिया. पहले तो पति ने कुछ जिद की और जब पत्नी इस बात पर अड़ गई कि उसे मेला नहीं जाना है तो पति क्रोधित हो उठा और घर में मौजूद कुल्हाड़ी से उसपर ताबड़तोड़ वार करने लगा. इस वार से घटनास्थल पर ही बितनी की मौत हो गई.

पहली पत्नी की भी हत्या कर चुका है राखीशल

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हत्यारा पति राखीशल बेसरा पूर्व में भी अपनी पहली पत्नी की हत्या कर चुका है. इस मामले में उसे सजा हुई और कुछ दिन पूर्व नौ वर्षों तक जेल में बिताने के बाद हाल ही में घर लौटा था. उसने दो शादियां कर रखी थी और इस बार दूसरी पत्नी भी उसके क्रोध की शिकार हो गई.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

इस पूरे मामले पर मसलिया के थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि पति के द्वारा पत्नी के मेला जाने से इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई है. घटना को अंजाम देने के बाद वह गांव में ही एक जगह छिप गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. जिस कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की गई उसे भी जब्त कर लिया गया है. इधर, आरोपी राखीशल से पूछताछ की जा रही है, जबकि पुलिस की जांच टीम घटनास्थल से सबूत को संग्रहित करने में जुट गई है.

यह भी पढ़ें:

रांची में दिव्यांग आदिवासी युवक का जंगल में मिला अधजला शव, जांच में जुटी पुलिस

रांची में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, मामूली विवाद में खेली खूनी की होली

हथकड़ी समेत आगे-आगे हत्यारोपी ने लगायी दौड़, पीछे भागी पुलिस, समझें पूरा मामला

Last Updated : October 23, 2025 at 3:03 PM IST

TAGGED:

HUSBAND KILLED WIFE
DUMKA HUSBAND KILLED WIFE
MURDER IN DUMKA
दुमका में हत्या
DUMKA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.