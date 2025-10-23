ETV Bharat / state

पत्नी ने मेला जाने से किया इनकार तो पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, पहली पत्नी की भी कर चुका है हत्या, हाल ही में जेल से लौटा था आरोपी

दुमका : जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के कोलारकोंदा पंचायत अंतर्गत बसमत्ता गांव में पति ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. खास बात यह भी है कि आरोपी राखीशल बेसरा ने वर्षों पहले भी अपनी पहली पत्नी की हत्या की थी और लगभग 09 साल के बाद कुछ ही दिन पहले केन्द्रीय कारा, दुमका से बाहर निकला था.

पत्नी के मेला नहीं जाने पर क्रोधित हो गया राखीशल बेसरा

दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के बसमत्ता गांव में 47 वर्षीय राखीशल बेसरा ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है. मृतका का नाम बितनी हांसदा (35) है. दरअसल, गांव में काली पूजा का मेला लगा हुआ था और पति राखीशल ने अपनी पत्नी बितनी हांसदा को मेला चलने को कहा पर पत्नी घर पर ही काफी शराब पी चुकी थी, इसलिए मेला जाने से इंकार कर दिया. पहले तो पति ने कुछ जिद की और जब पत्नी इस बात पर अड़ गई कि उसे मेला नहीं जाना है तो पति क्रोधित हो उठा और घर में मौजूद कुल्हाड़ी से उसपर ताबड़तोड़ वार करने लगा. इस वार से घटनास्थल पर ही बितनी की मौत हो गई.

पहली पत्नी की भी हत्या कर चुका है राखीशल

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हत्यारा पति राखीशल बेसरा पूर्व में भी अपनी पहली पत्नी की हत्या कर चुका है. इस मामले में उसे सजा हुई और कुछ दिन पूर्व नौ वर्षों तक जेल में बिताने के बाद हाल ही में घर लौटा था. उसने दो शादियां कर रखी थी और इस बार दूसरी पत्नी भी उसके क्रोध की शिकार हो गई.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी