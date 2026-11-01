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घरेलू कलह में पति ने की पत्नी की हत्या फिर खुद किया सुसाइड; 9 साल का बेटा हुआ अनाथ

हरदोई के पति-पत्नी की फाइल फोटो. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: पाली थाना क्षेत्र में कछेलियापुरवा गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया. घरेलू विवाद में हुई दो मौतों के बाद गांव में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है.

कछेलियापुरवा निवासी लालपूत राठौर (52) पेशे से राजमिस्त्री थे. शनिवार शाम घर लौटने के बाद किसी बात को लेकर उनकी अपनी जुनका देवी (50) से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी. विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर लालपूत ने बरामदे में बैठी पत्नी पर चाकू और ईंट से ताबड़तोड़ वार कर दिया.