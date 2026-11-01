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घरेलू कलह में पति ने की पत्नी की हत्या फिर खुद किया सुसाइड; 9 साल का बेटा हुआ अनाथ

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

हरदोई के पति-पत्नी की फाइल फोटो.
हरदोई के पति-पत्नी की फाइल फोटो. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2026 at 6:57 AM IST

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हरदोई: पाली थाना क्षेत्र में कछेलियापुरवा गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया. घरेलू विवाद में हुई दो मौतों के बाद गांव में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है.

कछेलियापुरवा निवासी लालपूत राठौर (52) पेशे से राजमिस्त्री थे. शनिवार शाम घर लौटने के बाद किसी बात को लेकर उनकी अपनी जुनका देवी (50) से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी. विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर लालपूत ने बरामदे में बैठी पत्नी पर चाकू और ईंट से ताबड़तोड़ वार कर दिया.

हमले से गंभीर जख्मी पत्नी मौके पर ही ढेर हो गई. पत्नी की मौत के तुरंत बाद पति ने घर के पिछले कमरे में जाकर रस्सी के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. खौफनाक वारदात का पता तब चला जब उनका 9 वर्षीय बेटा पुष्पेंद्र खेलते हुए घर के अंदर पहुंचा.

वह मां का लहूलुहान शव देखकर जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगा. मासूम की चीख सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने जब अंदर का नजारा देखा तो सन्न रह गए और तत्काल घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी शाहाबाद संतोष कुमार सिंह और पाली के प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से बारीकी से साक्ष्य संकलित कराए.

क्षेत्राधिकारी शाहाबाद संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पाली पुलिस को कछेलियापुरवा गांव में पति-पत्नी के विवाद के दौरान हत्या और आत्महत्या की सूचना मिली थी. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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हरदोई में पति ने पत्नी की हत्या
पत्नी की हत्या कर खुद की आत्महत्या

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