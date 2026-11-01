घरेलू कलह में पति ने की पत्नी की हत्या फिर खुद किया सुसाइड; 9 साल का बेटा हुआ अनाथ
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 6:57 AM IST
हरदोई: पाली थाना क्षेत्र में कछेलियापुरवा गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया. घरेलू विवाद में हुई दो मौतों के बाद गांव में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है.
कछेलियापुरवा निवासी लालपूत राठौर (52) पेशे से राजमिस्त्री थे. शनिवार शाम घर लौटने के बाद किसी बात को लेकर उनकी अपनी जुनका देवी (50) से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी. विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर लालपूत ने बरामदे में बैठी पत्नी पर चाकू और ईंट से ताबड़तोड़ वार कर दिया.
अवगत कराना है कि आज दिनांक 31.10.2026 को थाना पाली पर सूचना प्राप्त हुई कि लालपूत राठौर पुत्र छुट्टा उम्र करीब 52 वर्ष निवासी कछेलियापुरवा थाना पाली जनपद हरदोई द्वारा आपस में विवाद हो जाने से अपनी पत्नी जनुका देवी उम्र करीब 50 वर्ष पर चाकू व ईंट से वार कर हत्या कर दी गई, जिसके उपरांत लालपूत राठौर द्वारा भी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई । सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही गयी । स्थानीय पुलिस द्वारा शवों को नियमानुसार पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी शाहाबाद श्री संतोष कुमार सिंह की बाइट । @adgzonelucknow @Igrangelucknow @Uppolice @dgpup— Hardoi Police (@hardoipolice) October 31, 2026
हमले से गंभीर जख्मी पत्नी मौके पर ही ढेर हो गई. पत्नी की मौत के तुरंत बाद पति ने घर के पिछले कमरे में जाकर रस्सी के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. खौफनाक वारदात का पता तब चला जब उनका 9 वर्षीय बेटा पुष्पेंद्र खेलते हुए घर के अंदर पहुंचा.
वह मां का लहूलुहान शव देखकर जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगा. मासूम की चीख सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने जब अंदर का नजारा देखा तो सन्न रह गए और तत्काल घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.
सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी शाहाबाद संतोष कुमार सिंह और पाली के प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से बारीकी से साक्ष्य संकलित कराए.
क्षेत्राधिकारी शाहाबाद संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पाली पुलिस को कछेलियापुरवा गांव में पति-पत्नी के विवाद के दौरान हत्या और आत्महत्या की सूचना मिली थी. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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