शराब के लिए रुपए नहीं दिए तो पत्नी को उतारा मौत के घाट, संदूक में छिपाया शव, आरोपी पति डिटेन
शव दो से तीन दिन पुराना. मृतका के दोनों हाथ बंधे थे. पत्नी ने शराब के लिए पैसे देने से मना किया. हिरासत में पति.
Published : July 21, 2026 at 5:31 PM IST
झुंझुनू: जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के अगवाना खुर्द गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक महिला की हत्या कर शव घर के संदूक में छिपाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.
मृतका के दोनों हाथ बंधे थे: थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि पुलिस को अगवाना खुर्द निवासी कृष्ण कुमार जाट के घर में संदूक में महिला का शव रखे होने की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची और संदूक से महिला का शव निकाला, जो कृष्ण जाट की पत्नी शिलोचना का था. प्रारंभिक जांच में शव दो से तीन दिन पुराना लग रहा है. पुलिस के अनुसार संदूक में मृतका शिलोचना जाट के दोनों हाथ बंधे मिले. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा साक्ष्य एकत्र किए गए.
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शराब को लेकर विवाद: पुलिस के अनुसर, प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कृष्ण कुमार जाट की शादी वर्ष 2009 में शिलोचना जाट से हुई थी. पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, घटना से पहले पति-पत्नी में शराब के लिए रुपए मांगने पर विवाद हुआ था. आरोप है कि शिलोचना के रुपए देने से इनकार करने पर दोनों में झगड़ा हुआ. इसके बाद सुलोचना की हत्या कर शव संदूक में छिपा दिया गया.
गांव में सनसनी: थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि आरोपी पति कृष्ण कुमार जाट को डिटेन किया है. उससे गहन पूछताछ की जा रही है. शव पोस्टमार्टम के लिए सूरजगढ़ सीएचसी भिजवाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की पुष्टि होगी.मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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