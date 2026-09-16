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हरदोई में पति ने पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों के शक में की पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार और अन्य साक्ष्यों को संकलित कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की

पति ने पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों के शक में की पत्नी की हत्या
पति ने पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों के शक में की पत्नी की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 1:58 PM IST

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हरदोई: यूपी के हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र में पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे कोतवाली शहर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बैठगंज निवासी परवेज (पुत्र कल्लू) ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी नगमा पर धारदार वस्तु से वार कर हत्या कर दी है. दोनों पति-पत्नी वर्तमान में मोहल्ला टीलिया में किराए के मकान में रह रहे थे.

सूचना पर उच्चाधिकारियों और फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एएसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में पारिवारिक विवाद और पत्नी पर किसी अन्य से अवैध संबंध होने के शक की बात सामने आई है, जिसके चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने आरोपी पति परवेज को हिरासत में ले लिया है और परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार और अन्य साक्ष्यों को संकलित कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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