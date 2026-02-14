ETV Bharat / state

दिल्ली: पति ने की पत्नी की हत्या, मामले की जांच में जुटी, पड़ोसियों ने बताया घटना का पूरा हाल

सुल्तानपुरी में लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में

दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या
दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 14, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से रिश्तों को तार-तार करने वाली दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां एक पति पर अपनी ही पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और अवैध संबंधों के शक को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोग भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं.

पति ने की पत्नी की गली दबाकर हत्या

पुलिस के अनुसार, आरोपी पति ने कथित तौर पर पहले पत्नी के साथ मारपीट की और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के दौरान महिला की जान बचाई जा सकती थी, यदि समय रहते दरवाजा खोल दिया जाता.

दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में पति ने की पत्नी की हत्या, (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लगाया आरोप

कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद लोगों को अंदर जाने से रोका गया और उन्हें वहां से हटाया गया. पुलिस ने पड़ोसियों को दरवाजा खोलने से रोका वहीं पब्लिक को वहां से भगाया गया. पुलिस का कहना है कि फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है, जिसमें आपसी विवाद और कथित अवैध संबंधों का एंगल भी शामिल है.

ग्राउंड रिपोर्ट से संवाददाता मनोज सिंह (ETV Bharat)

मृतका के परिजनों ने बताया पूरा मामला

मृतका की बहन ने बताया कि मेरी बहन का फोन आया मुझे मार रहा है. उसका पति उसे घर चलाने के लिए खर्चा नहीं देता था. मुझे मेरी बहन के बच्चों ने ही फोन करके बताया कि मम्मी को मार दिया. वहीं मृतका की मां का कहना है कि आए दिन इनमें झगड़ा होता था. मेरी बेटी को मारता पीटता था आज बच्चे घर आए और बोले नानी मम्मी को पापा ने मार दिया.

घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद का दर्दनाक अंत
इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के गंभीर परिणामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस घटना से स्तब्ध हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली के ख्याला में चाकुओं से गोदकर नाबालिग की हत्या, दो नाबालिग हिरासत में; जांच में जुटी पुलिस

त्रिलोकपुरी में सनसनीखेज हत्या: मोबाइल चार्जिंग के मामूली विवाद में दुकानदार की चाकू गोदकर हत्या, जानिए पूरा मामला

TAGGED:

HUSBAND MURDERS WIFE IN DELHI
DELHI SULTANPURI MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.