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शराबी पति की करतूतः पत्नी और पिता पर धारदार हथियार से किया हमला, बीवी की मौत

पाकुड़: जिला में सदर प्रखंड के नवरोत्तमपुर गांव में एक शराबी पति ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया तो पिता को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. इस घटना की सूचना मिलते ही मुफसिल थाना की पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इस घटना की पुष्टि थाना प्रभारी गौरव कुमार ने की है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को सदर प्रखंड के नवरोत्तमपुर गांव के एनामुल से उसकी पत्नी की मामूली बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एनामुल शेख ने हसुआ (घास काटने वाला लोहे का धारदार औजार) से अपनी 26 वर्षीय पत्नी सोनाभान बीबी के साथ मारपीट करने लगा.

इसी बीच एनामुल ने अपनी पत्नी पर हसुआ से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. इस दौरान एनामूल के पिता मनारुल शेख बीच बचाव करने गया तो उस पर भी हसुआ से वार कर दिया. जिस कारण दोनों जख्मी हो गये. जख्मी मनारुल ने शोर मचाकर अपने रिश्तेदार को बुलाया.

शोर सुनकर उसके रिश्तेदार व आसपास के लोग जुटे और दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सोनाभान बीबी को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया. गंभीर रूप से जख्मी सोनाभान को बाहर ले जाने के लिए एंबुलेंस में चढ़ाया और उसने दम तोड़ दिया.

जानकारी के मुताबिक सोनाभान बीबी कहीं घूमने गयी थी और जब वह घर लौटी से एनामूल ने पूछा कि वह कहां गयी थी तो सोनाभान ने बताया कि वह मायके गयी थी. एनामूल अपने ससुराल में रिश्तेदारों को कॉल किया तो बताया कि सोनाभान मायके नहीं आयी थी. इसी बात को लेकर विवाद हो गया और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया.