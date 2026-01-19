ETV Bharat / state

कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, क्या थी वजह

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया, पूछताछ.

बहराइच महिला की हत्या
बहराइच महिला की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 7:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: जिले से रिश्तों के कत्ल की खौफनाक दास्तान सामने आयी है. घरेलू कलह की वजह से एक पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.


रूपईडीहा थाना क्षेत्र के नरैनापुर के रहने वाले दुबर का उसकी 50 वर्षीय पत्नी सैदुल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दुबार ने पास में रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी के सिर में हमला कर दिया, जिससे सैदुल जमीन पर गिर गई. चीख सुन दौड़े परिजन सैदुल को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पहुप सिंह क्षेत्राधिकारी नानपारा (Video Credit; ETV Bharat)

मृतका का बेटे हगनू ने बताया कि मां और पापा में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. उसने जैसे ही मां की आवाज सुनी तो मौके पर जाकर देखा तो उन्हें गंभीर चोट आई हुई थी. परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. परिजन स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां पर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अरविंद ने बताया कि जब तक महिला को लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

रूपईडीहा थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत ने बताया कि मौके पर पहुंचकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: बहराइच में ससुरालियों के तानों से तंग आकर 2 मासूम संग, महिला ने तालाब में कूदकर दी जान

यह भी पढ़ें: बहराइच में ससुर की मौत से आहत बहू ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान तोड़ा दम

TAGGED:

BAHRAICH NEWS
MURDER IN BAHRAICH
WOMAN MURDERED IN BAHRAICH
WOMAN MURDERED
BAHRAICH MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.