कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, क्या थी वजह

बहराइच: जिले से रिश्तों के कत्ल की खौफनाक दास्तान सामने आयी है. घरेलू कलह की वजह से एक पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.



रूपईडीहा थाना क्षेत्र के नरैनापुर के रहने वाले दुबर का उसकी 50 वर्षीय पत्नी सैदुल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दुबार ने पास में रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी के सिर में हमला कर दिया, जिससे सैदुल जमीन पर गिर गई. चीख सुन दौड़े परिजन सैदुल को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.