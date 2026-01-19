कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, क्या थी वजह
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया, पूछताछ.
Published : January 19, 2026 at 7:41 AM IST
बहराइच: जिले से रिश्तों के कत्ल की खौफनाक दास्तान सामने आयी है. घरेलू कलह की वजह से एक पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.
रूपईडीहा थाना क्षेत्र के नरैनापुर के रहने वाले दुबर का उसकी 50 वर्षीय पत्नी सैदुल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दुबार ने पास में रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी के सिर में हमला कर दिया, जिससे सैदुल जमीन पर गिर गई. चीख सुन दौड़े परिजन सैदुल को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतका का बेटे हगनू ने बताया कि मां और पापा में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. उसने जैसे ही मां की आवाज सुनी तो मौके पर जाकर देखा तो उन्हें गंभीर चोट आई हुई थी. परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. परिजन स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां पर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अरविंद ने बताया कि जब तक महिला को लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
रूपईडीहा थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत ने बताया कि मौके पर पहुंचकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच की जा रही है.
