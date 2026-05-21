पति ने पत्नी व बच्ची की हत्या कर दफनाया, पुलिस ने बरामद किया शव
पाकुड़ में आपसी विवाद में पति ने पत्नी और बच्चे की हत्या कर शव दफनाया.
Published : May 21, 2026 at 4:08 PM IST
पाकुड़: जिला में महेशपुर प्रखंड के इच्छानगर गारामारा गांव में एक परिवार में हुए आपसी विवाद में पति ने अपनी पत्नी व मासूम बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उसे दफना दिया. घटना बीते बुधवार देर रात्रि की है. गुरुवार को जब गांव में चर्चा हुई और महिला व बच्ची की खोजबीन लोगों ने की तो कुछ पता नहीं चला और मामले की जानकारी रद्दीपुर ओपी पुलिस को दी.
इस घटना की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी संजय सिन्हा, ओपी प्रभारी अजय उपाध्याय दलबल के साथ पहुंचे और महिला व बच्ची की तलाश जारी की लेकिन कुछ पता नहीं चला. पुलिस ने हत्यारोपी पति को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गांव के ही एक निर्माणाधीन मकान में गड्ढा खोदकर दोनों शव को दफना दिया है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक नरेश टुडू एवं उसकी पत्नी शर्मीला किस्कू के बीच किसी बात को लेकर कहासूनी हुई थी. बात इतनी बिगड़ गयी कि नरेश ने अपनी पत्नी शर्मीला किस्कू व उसकी 12 वर्षीय बेटी नेहा टुडू की हत्या कर दी और उसके बाद पास में ही जूनाश टुडू की जमीन पर बन रहे प्रधानमंत्री आवास में शव को दफना दिया है.
पुलिस व स्थानीय लोग नरेश की बात सुनकर हैरान हो गये. ओपी प्रभारी ने इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दी. जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी संजय सिन्हा पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से पीएम आवास में जिस स्थान पर खुदाई की तो दोनों का शव मिला. पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.
इस घटना को लेकर ओपी प्रभारी अजय उपाध्याय ने बताया कि मामले की तहकीकात जारी है और हत्यारोपी पति नरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. ओपी प्रभारी ने बताया कि किस कारण से पति पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद हत्यारोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा.
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