बोकारो में पति बना हैवान! धारधार हथियार से कर दी पत्नी की हत्या

बोकारो: नशे में धुत एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी. घटना बेरमो स्थित बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत डीवीसी द्वारा पुनर्वासित गांव नई बस्ती की है. यहां शराब के नशे में पति रूपेश यादव ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. इस घटना के बारे में परिजनों को उस समय पता चला जब वह मृतक को उठाने उसके कमरे में गए. उन्होंने देखा कि कमरे में महिला का शव खून से सना पड़ा है, जिसके बाद इसकी सूचना परिजनों ने ग्रामीणों को दी, ग्रामीणों ने पति की मौके पर ही पिटाई कर दी और उसे रस्सी से बांधकर रखा.

पत्नी के साथ मारपीट करता था आरोपी पति

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर पिंकू कुमार यादव, दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी पति रुपेश यादव को गिरफ्तार कर थाने ले आए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, रुपेश काफी दिनों से शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था, उसने पहले भी उसके साथ मारपीट की थी.

घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल