बोकारो में पति बना हैवान! धारधार हथियार से कर दी पत्नी की हत्या

बोकारो में पति ने नशे की हालत में पत्नी की धारधार हथियार से हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Husband murder his wife
हत्या के बाद रोती महिलाएं (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 9, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
बोकारो: नशे में धुत एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी. घटना बेरमो स्थित बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत डीवीसी द्वारा पुनर्वासित गांव नई बस्ती की है. यहां शराब के नशे में पति रूपेश यादव ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. इस घटना के बारे में परिजनों को उस समय पता चला जब वह मृतक को उठाने उसके कमरे में गए. उन्होंने देखा कि कमरे में महिला का शव खून से सना पड़ा है, जिसके बाद इसकी सूचना परिजनों ने ग्रामीणों को दी, ग्रामीणों ने पति की मौके पर ही पिटाई कर दी और उसे रस्सी से बांधकर रखा.

पत्नी के साथ मारपीट करता था आरोपी पति

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सह पुलिस इंस्पेक्टर पिंकू कुमार यादव, दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी पति रुपेश यादव को गिरफ्तार कर थाने ले आए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, रुपेश काफी दिनों से शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था, उसने पहले भी उसके साथ मारपीट की थी.

घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

बताया जा रहा है कि महिला के तीन बच्चे हैं एक 4 साल का बेटा, दूसरा बेटा डेढ़ साल आखिर में एक बेटी है. जानकारी के अनुसार, मृतक झलवा देवी का मायके गागा गांव में है. जब मृतक के मायके वालों को इसकी जानकारी मिली तो वे फौरन ही घटनास्थल पर पहुंच गए, इधर मृतक के मायके वालों का रो रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ग्रामीणों की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक झलवा देवी के परिजनों से पूछताछ के बाद मामला दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेज दिया जाएगा: पिंकू कुमार यादव, थाना प्रभारी, बोकारो थर्मल

