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बोकारो में पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी को काटा, मायके जाने की जिद में ली जान

बोकारो: जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर जान ले ली. यह घटना पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के चाकुलिया पंचायत की है. मृतक की पहचान सोनू देवी के रूप में हुई है. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बताया जा रहा है कि पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के चाकुलिया पंचायत के रामडी टोला निवासी पत्नी सोनू देवी शनिवार रात अपने पति विकास रजवार और 13 माह के बच्चे के साथ घर पर थी. पति विकास रजवार तमिलनाडु में मजदूरी का काम करता है. वह 10 दिन पहले ही अपने गांव आया हुआ था.

पत्नी उसे हर रोज मायके पहुंचाने की जिद करती थी, जिसको लेकर शनिवार रात पति-पत्नी में काफी नोक झोंक हुई और सुबह होते ही पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. बीती रात घर में किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई. इसके बाद पत्नी सोने चल गई.

जहां सुबह नाराज पति ने नींद में सोई पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिससे पत्नी की मौत हो गई. इसके बाद खुद हत्यारे पति ने अपने पिता शक्तिपद रजवार को हत्या की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हत्यारे पति विकास राजवार को गिरफ्तार कर लिया.