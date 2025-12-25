ETV Bharat / state

कानपुर में पत्नी ने पति पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला; इलाज के दौरान मौत, आरोपी बच्चे के साथ हुई फरार

कानपुर: जिले के बिठूर थाना क्षेत्र के टिकरा कस्बे में घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. गुरुवार को उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी. बिठूर थाना प्रभारी प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया कि फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र किये गये. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पति-पत्नी के बीच किसी चीज को लेकर कहासुनी हुई थी.

टाइल्स और पत्थर लगाता था रवि शंकर: बिठूर थाना क्षेत्र में रवि शंकर उर्फ पप्पू टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था. वह अपनी पत्नी वीरांगना और 4 साल के बेटे जैन के साथ कस्बे में ही एक अलग मकान में रह रहा था. पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. बताया जा रहा है कि दोनों को नशे की लत थी. छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, जो मारपीट में तब्दील हो जाता था.

पत्नी ने धारदार हथियार से वार किया: रवि शंकर की मां बिटोला ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद से ही बहू अक्सर बेटे से झगड़ा करती थी. करीब 4 साल पहले ही उन्होंने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया था. रवि शंकर के सिर पर उसकी पत्नी ने किसी धारदार हथियार से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गुरुवार को उसकी मौत हो गयी.