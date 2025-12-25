ETV Bharat / state

कानपुर में पत्नी ने पति पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला; इलाज के दौरान मौत, आरोपी बच्चे के साथ हुई फरार

बिठूर थाना प्रभारी प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया कि पत्नी अपने बेटे को लेकर फरार हो गयी है. उसकी तलाश की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
कानपुर में रवि शंकर की हत्या, पत्नी फरार (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: जिले के बिठूर थाना क्षेत्र के टिकरा कस्बे में घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. गुरुवार को उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी. बिठूर थाना प्रभारी प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया कि फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र किये गये. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पति-पत्नी के बीच किसी चीज को लेकर कहासुनी हुई थी.

टाइल्स और पत्थर लगाता था रवि शंकर: बिठूर थाना क्षेत्र में रवि शंकर उर्फ पप्पू टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था. वह अपनी पत्नी वीरांगना और 4 साल के बेटे जैन के साथ कस्बे में ही एक अलग मकान में रह रहा था. पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. बताया जा रहा है कि दोनों को नशे की लत थी. छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, जो मारपीट में तब्दील हो जाता था.

पत्नी ने धारदार हथियार से वार किया: रवि शंकर की मां बिटोला ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद से ही बहू अक्सर बेटे से झगड़ा करती थी. करीब 4 साल पहले ही उन्होंने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया था. रवि शंकर के सिर पर उसकी पत्नी ने किसी धारदार हथियार से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गुरुवार को उसकी मौत हो गयी.

पत्नी का सुराग ढूंढ रही पुलिस: बिठूर थाना प्रभारी प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया कि फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य एकत्र करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. वारदात के बाद पत्नी अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई. उसकी तलाश में पुलिस कि टीमें लगी हुई हैं. मामले की जांच की जा रही है.


यह भी पढ़ें- काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श-प्रोटोकॉल दर्शन पर लगी रोक, 3 जनवरी तक लागू रहेंगे ये आदेश

TAGGED:

KANPUR CRIME POLICE
WIFE KILLED HUSBAND WIT AXE
WIFE HACKED HER HUSBAND TO DEATH
HUSBAND MURDER BY WIFE IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.