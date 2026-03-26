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हरियाणा के गुरुग्राम में सिलेंडर से हत्या, पति ने कहासुनी के बाद पत्नी को उतारा मौत के घाट

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के थाना बजघेड़ा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने मामूली कहासुनी के बाद अपनी पत्नी की सिलेंडर से वार कर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

महिला का शव मिला : पुलिस के अनुसार, 24 मार्च 2026 को साहिब कुंज चौमा फाटक के पास एक मकान में महिला के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे में एक महिला का खून से लथपथ शव बरामद किया. घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट टीमों को भी बुलाया गया.

आरोपी पति गिरफ्तार : मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि उसने 20 मार्च को सुनील नाम के व्यक्ति को कमरा किराए पर दिया था. उसके साथ उसकी पत्नी गुंजन रहती थी. 23 मार्च को सुनील का जीजा जीवन भी कमरे पर आया था. अगले दिन महिला का शव कमरे में मिला, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई गई. शिकायत के आधार पर थाना बजघेड़ा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 मार्च को आरोपी पति सुनील (22), निवासी समस्तीपुर, बिहार को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि 23 मार्च की रात उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था. इसी दौरान गुस्से में आकर उसने सिलेंडर से वार कर पत्नी की हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है.