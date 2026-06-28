अमरोहा: खूनी संघर्ष में बदला मामूली विवाद, पति ने कुल्हाड़ी मारकर की पत्नी की हत्या
मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 8:04 PM IST
अमरोहा: रहरा थाना क्षेत्र के पोरारा गांव में एक घरेलू विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. यहां पति-पत्नी के बीच हुए आपसी झगड़े के दौरान पति ने आपा खो दिया और अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. आनन-फानन में परिजन उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
क्षेत्राधिकारी हसनपुर पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि घटना के बाद परिजन महिला को लेकर सीएचसी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी. सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करने लगी, तभी मृतका के बेटे और अन्य परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने का विरोध करने लगे.
इस दौरान परिजनों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हंगामे में बदल गई. धक्का-मुक्की और हाथापाई के बीच एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई. हालात को बेकाबू होते देख पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त बल बुलाया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस आखिरकार शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
क्षेत्राधिकारी हसनपुर पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मृतका के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी पति के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
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