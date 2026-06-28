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अमरोहा: खूनी संघर्ष में बदला मामूली विवाद, पति ने कुल्हाड़ी मारकर की पत्नी की हत्या

अमरोहा: रहरा थाना क्षेत्र के पोरारा गांव में एक घरेलू विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. यहां पति-पत्नी के बीच हुए आपसी झगड़े के दौरान पति ने आपा खो दिया और अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. आनन-फानन में परिजन उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

पति ने कुल्हाड़ी मारकर की पत्नी की हत्या (Video Credit; ETV Bharat)

क्षेत्राधिकारी हसनपुर पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि घटना के बाद परिजन महिला को लेकर सीएचसी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी. सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करने लगी, तभी मृतका के बेटे और अन्य परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने का विरोध करने लगे.