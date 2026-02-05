ETV Bharat / state

चरित्र शंका को लेकर विवाद, गौरेला में पति ने पत्नी पर टंगिया से किया हमला, मौके पर मौत

गौरेला–पेंड्रा–मरवाही जिले में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. ग्रामीणों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था.

Husband Kills Wife
चरित्र शंका को लेकर विवाद, गौरेला में पति ने पत्नी पर टंगिया से किया हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
गौरेला–पेंड्रा–मरवाही: जिले के गौरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत खोडरी चौकी इलाके से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी पति लंबे समय से पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते आए दिन दोनों के बीच विवाद होता रहता था.

घरेलू विवाद ने लिया हिंसक रूप

यह मामला खोडरी चौकी क्षेत्र के केंवची बैगापारा गांव का है. यहां रहने वाला आरोपी अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. बीते दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया. गुस्से में आकर आरोपी ने टंगिया से पत्नी पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.

गौरेला–पेंड्रा–मरवाही जिले में पति ने पत्नी की हत्या कर दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में

घटना की जानकारी मिलते ही खोडरी चौकी और गौरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं, घटना में प्रयुक्त टंगिया को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण घरेलू विवाद और चरित्र शंका सामने आया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

इलाके में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. ग्रामीणों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

SUSPICION MURDER CASE
GAURELA POLICE
चरित्र शंका
पत्नी की हत्या
HUSBAND KILLS WIFE

