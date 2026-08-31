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बलरामपुर में मुर्गा नहीं बनाने पर मर्डर, पति ने की पत्नी की हत्या, फरार आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर में मुर्गा नहीं बनाने पर मर्डर हो गया.पति ने पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी.

Husband kills wife
बलरामपुर में मुर्गा नहीं बनाने पर मर्डर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2026 at 4:50 PM IST

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बलरामपुर : शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पति ने मुर्गा बनाने की मामूली विवाद को लेकर पत्नी की हत्या कर दी.इस घटना की सूचना मिलने पर थाना शंकरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवेचना शुरू की गई. अधिकारियों के निर्देशानुसार मौके पर एफएसएल अधिकारी की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही की गई. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू किया गया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेजा है.

मुर्गा बनाने की बात पर विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या

बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोकापाठ गांव में पति ने पत्नी को चिकन बनाने को कहा.लेकिन चिकन बनाने को लेकर पत्नी और पति के बीच विवाद हो गया.विवाद के बाद पत्नी ने चिकन बनाने से मना कर दिया. चिकन नहीं बनाने से बौखलाए पति ने पास रखा डंडा उठाया और पत्नी पर हमला करने लगा.पति ने डंडे से पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी. जिससे पत्नी की मौत हो गई.

पिता की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

मृतिका के पिता को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने थाने में आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है.इस बारे में शंकरगढ़ थाना प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी. टीआई ने बताया कि आरोपी रमेश की तलाश कर हिरासत में लेकर घटना अपराध करने के संबंध में पूछताछ की गई.

आरोपी ने पुलिस के सामने जुर्म करना स्वीकार करते हुए बताया कि मृतिका दुखनी के मुर्गा नहीं बनाने और झगड़ा करने पर नाराज होकर उसने मारपीट की. लकड़ी का डंडे से दुखनी के पेट और सिर में मारा और भाग गया था. घटना में इस्तेमाल सरई लकड़ी का डंडा बरामद किया गया है.आरोपी रमेश कोरवा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है- रविंद्र प्रताप सिंह, टीआई


पिता ने बताया घटना का विवरण

पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी लड़की दुखनी बाई गांव के दूसरे मोहल्ले लालदरा में पति रमेश टिमला के साथ रहती थी.ग्रामीणों ने सूचना दी कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है.मैं दामाद के घर जाकर देखा तो लड़की घर के अंदर वाले कमरे में मरी पड़ी थी. उसके पेट और सिर में कई जगह चोट के निशान थे.मौके पर दुखनी की सास मिली.जिसने बताया कि उसका बेटा और बहू हड़िया दारु बनाकर पीये थे.शाम को पति ने दुखनी को मुर्गा बनाने को कहा.इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ और बेटे ने बहू के साथ डंडे से मारपीट की.इसके बाद बेटा घर से भाग गया.

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