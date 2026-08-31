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बलरामपुर में मुर्गा नहीं बनाने पर मर्डर, पति ने की पत्नी की हत्या, फरार आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर : शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पति ने मुर्गा बनाने की मामूली विवाद को लेकर पत्नी की हत्या कर दी.इस घटना की सूचना मिलने पर थाना शंकरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवेचना शुरू की गई. अधिकारियों के निर्देशानुसार मौके पर एफएसएल अधिकारी की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही की गई. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू किया गया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेजा है.

मुर्गा बनाने की बात पर विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या



बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोकापाठ गांव में पति ने पत्नी को चिकन बनाने को कहा.लेकिन चिकन बनाने को लेकर पत्नी और पति के बीच विवाद हो गया.विवाद के बाद पत्नी ने चिकन बनाने से मना कर दिया. चिकन नहीं बनाने से बौखलाए पति ने पास रखा डंडा उठाया और पत्नी पर हमला करने लगा.पति ने डंडे से पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी. जिससे पत्नी की मौत हो गई.



पिता की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

मृतिका के पिता को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने थाने में आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है.इस बारे में शंकरगढ़ थाना प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी. टीआई ने बताया कि आरोपी रमेश की तलाश कर हिरासत में लेकर घटना अपराध करने के संबंध में पूछताछ की गई.