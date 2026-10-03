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पहले पत्नी की गला काटकर हत्या की.. फिर चाची पर ताबड़तोड़ वार.. मन नहीं भरा तो पहुंचा पिता के पास

सनकी पति ने पत्नी की गला काटकर की निर्मम हत्या, चाची पर भी धारदार हथियार किया वार, ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया. रिपोर्ट-अमरेश कुमार

Murder In Vaishali
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2026 at 5:41 PM IST

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वैशाली : बिहार के वैशाली में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. उसके बाद घर के बाहर सो रही अपनी चाची पर भी धारदार हथियार से वार कर दिया. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है.

घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के हरिवंशपुर बांथू गांव की है. घटना के बारे में आरोपी की बहन ने बताया कि घर में रात को खाना खाने के बाद भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सोने चला गया था. रात को ही अचानक दिलीप मांझी ने अपनी पत्नी चांदनी देवी का गला रेत दिया.

आरोपी ने बेटे को भी डरा दिया. इसके बाद वह कमरे से बाहर निकला और सो रही अपनी चाची धनमंती देवी पर धारदार हथियार से कई बार कर दिया. इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा तब अपने पिता पर हमला किया. लेकिन उसके पिता ने दरवाजा नहीं खोला और शोर मचाना शुरू कर दिया. जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

हालांकि सुबह में लोगों ने उसे पकड़ लिया. इधर घटना की सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

''घरेलू विवाद को लेकर तेज धारदार हथियार से पति ने अपने पत्नी को तेज हथियार से गला रेतकर कर हत्या कर दी है और अपनी चाची को भी काटकर जख्मी कर दिया गया हैं. घटना कि सूचना पर एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य का संकलन लिया गया हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है.''- गोपाल मंडल, एसडीपीओ सदर 2, लालगंज

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वैशाली में हत्या
पति ने पत्नी का किया कत्ल
गला रेतकर हत्या
HUSBAND KILLS WIFE

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