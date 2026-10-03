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पहले पत्नी की गला काटकर हत्या की.. फिर चाची पर ताबड़तोड़ वार.. मन नहीं भरा तो पहुंचा पिता के पास

जांच करने पहुंची पुलिस ( ETV Bharat )

वैशाली : बिहार के वैशाली में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. उसके बाद घर के बाहर सो रही अपनी चाची पर भी धारदार हथियार से वार कर दिया. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है.

घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के हरिवंशपुर बांथू गांव की है. घटना के बारे में आरोपी की बहन ने बताया कि घर में रात को खाना खाने के बाद भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सोने चला गया था. रात को ही अचानक दिलीप मांझी ने अपनी पत्नी चांदनी देवी का गला रेत दिया. आरोपी ने बेटे को भी डरा दिया. इसके बाद वह कमरे से बाहर निकला और सो रही अपनी चाची धनमंती देवी पर धारदार हथियार से कई बार कर दिया. इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा तब अपने पिता पर हमला किया. लेकिन उसके पिता ने दरवाजा नहीं खोला और शोर मचाना शुरू कर दिया. जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.