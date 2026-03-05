ETV Bharat / state

मुरादाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, खुद की आत्महत्या; संतान न होने से था तनाव

एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि मझोला पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है.

मुरादाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, खुद की आत्महत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 7:45 AM IST

मुरादाबाद: बच्चा न होने के तनाव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर ली. दोनों का शव जंगल में पाया गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू की है. घटना मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में काशीराम नगर की है.

एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि मझोला पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो सिविल लाइन थाना इलाके के नवीन नगर नयागांव निवासी विनोद घायल अवस्था में पड़ा हुआ था.

वहीं, कुछ दूरी पर विनोद की पत्नी ममता की लाश मिली. आनन फानन में पुलिस विनोद को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंची जहां डॉक्टर ने विनोद को भी मृत घोषित कर दिया.

मृतक विनोद और उसकी पत्नी ममता के शरीर पर चाकुओं के चोट के निशान पाए गए हैं. मृतक के परिजनों का कहना है कि विनोद और ममता की शादी 8 साल पहले हुई थी.

इस दौरान दंपति को कोई संतान नहीं हुई. बच्चा न होने के चलते पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद रहता था. विनोद अपनी पत्नी ममता के साथ आए दिन मारपीट किया करता था.

बुधवार को विनोद अपनी पत्नी ममता को बाइक पर बैठाकर ससुराल में होली मिलन के लिए निकला था. आशंका जताई जा रही है कि विनोद ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की. इसके बाद खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

