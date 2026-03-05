ETV Bharat / state

मुरादाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, खुद की आत्महत्या; संतान न होने से था तनाव

मुरादाबाद: बच्चा न होने के तनाव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर ली. दोनों का शव जंगल में पाया गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू की है. घटना मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में काशीराम नगर की है.

एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि मझोला पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो सिविल लाइन थाना इलाके के नवीन नगर नयागांव निवासी विनोद घायल अवस्था में पड़ा हुआ था.

वहीं, कुछ दूरी पर विनोद की पत्नी ममता की लाश मिली. आनन फानन में पुलिस विनोद को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंची जहां डॉक्टर ने विनोद को भी मृत घोषित कर दिया.

मृतक विनोद और उसकी पत्नी ममता के शरीर पर चाकुओं के चोट के निशान पाए गए हैं. मृतक के परिजनों का कहना है कि विनोद और ममता की शादी 8 साल पहले हुई थी.