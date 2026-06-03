एमसीबी में पति ने ली पत्नी की जान, सो रही पत्नी पर धारदार हथियार से हमला
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के सोनवर्षा में हुई इस घटना से सनसनी फैल गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 3, 2026 at 1:07 PM IST
एमसीबी: नागपुर (हाइवे) पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनवर्षा निवासी भगवती (40 वर्ष) मंगलवार की रात अपने घर में खाट पर सो रही थी. इसी दौरान उसके पति पूरणचंद ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में भगवती गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही हाइवे पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की.
चरित्र शक में पत्नी की हत्या
प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि महिला का पति, पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह करता था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. पूछताछ में मिले इस अहम जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया. पुलिस का मानना है कि इसी शंका के कारण आरोपी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया.
मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी-शेषनारायण सिंह, नागपुर चौकी प्रभारी
आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है. घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है.